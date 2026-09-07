Exjefe de la F1 Bernie Ecclestone detenido en aeropuerto de Portugal por llevar escopeta

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ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 7 de diciembre de 2025, el ex director de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, de pie en la parrilla de salida antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. (Foto AP/Darko Bandic, Archivo) AP

Ecclestone, de 95 años, llegó al Aeropuerto de Tires, cerca de Lisboa, donde agentes de la división aeroportuaria de la Policía de Seguridad Pública de Portugal encontraron en su poder una escopeta para la que no tenía permiso.

En una entrevista con el Daily Mail, Ecclestone reconoció que llevó el arma desde Suiza para cazar palomas.

“Me preguntaron si tenía un libro azul, que al parecer es la documentación que necesitas, y les dije que nunca viajo con documentos así, prácticamente con ningún documento. Dijeron que me arrestarían, pero después de lo que parecieron horas lo arreglamos, aunque ha sido una molestia constante”, dijo Ecclestone al periódico británico.

Ecclestone estuvo al frente de la F1 de 1987 a 2017, y divide su tiempo entre sus casas en Suiza y Portugal.

No es la primera vez que tiene problemas por llevar un arma en un aeropuerto. Fue detenido en mayo de 2022 en el Aeropuerto de Viracopos, en Brasil, después de que la policía encontrara en su poder una pistola calibre .32. En esa ocasión tuvo que pagar una multa y pudo irse sin más inconvenientes.

Ecclestone se hizo con el control del marketing de la F1 a finales de la década de 1970 al vender sus derechos de televisión. Cuatro décadas después, el magnate empresarial británico controló la serie hasta que decidió dejar el cargo. Sigue asistiendo a las carreras.

___ Vea aquí la cobertura completa de automovilismo de AP FUENTE: AP