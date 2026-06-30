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Exgeneral israelí se perfila como serio rival de Netanyahu

JERUSALÉN (AP) — Un destacado general israelí que renunció al gabinete de guerra del primer ministro Benjamin Netanyahu tras acusarlo de carecer de una estrategia en Gaza se ha convertido en uno de los rivales más serios del mandatario en las elecciones previstas para el otoño.

El ex jefe del ejército israelí Gadi Eisenkot en Ramat Gan, Israel, el 14 de agosto del 2022. (AP foto/Tsafrir Abayov)
El ex jefe del ejército israelí Gadi Eisenkot en Ramat Gan, Israel, el 14 de agosto del 2022. (AP foto/Tsafrir Abayov) AP

Se llama Gadi Eisenkot. Su partido político centrista “Yashar!”, o “¡Recto!”, tenía previsto lanzar formalmente su campaña electoral el martes en Israel.

Su ascenso desde los rangos más altos del ejército podría intensificar el escrutinio sobre Netanyahu y su conducción de Israel a través de múltiples guerras. Al igual que casi todos los rivales del primer ministro, Eisenkot ha respaldado en términos generales las operaciones militares israelíes en lugares como Gaza, Líbano e Irán.

Pero también ha acusado a Netanyahu de un fracaso estratégico tras los ataques encabezados por Hamás del 7 de octubre de 2023, y ha afirmado que su visión de un Israel más aislado es una amenaza para el futuro del Estado.

En días recientes, Netanyahu, quien lidera el partido derechista Likud, respondió diciendo que si hubiera escuchado a Eisenkot —quien se oponía a ciertas operaciones en Gaza— entonces “todo Hamás” seguiría controlando el territorio.

Sin embargo, como recién llegado a la política, Eisenkot “parece un favorito porque es todo lo que Netanyahu no es”, apuntó Gideon Rahat, investigador principal del centro de pensamiento Instituto de Democracia de Israel, en Jerusalén.

“No polariza, no es un populista como Netanyahu, e intentará unificar al país”, añadió Rahat.

Un contraste con respecto a Netanyahu

Eisenkot, de 66 años e hijo de inmigrantes judíos marroquíes, contrasta marcadamente con Netanyahu, un miembro de la élite formado en Estados Unidos que está siendo juzgado por corrupción. Proviene de una familia trabajadora. Su inglés no es refinado. Pasó cuatro décadas en el ejército.

Tampoco ha hecho campaña haciendo alarde de su cercanía con el presidente estadounidense Donald Trump. Y su hijo de 25 años, Gal Meir Eisenkot, murió en combate en Gaza, mientras que el hijo de Netanyahu, un podcaster, vivía parte del tiempo en Florida.

La pérdida de un hijo —además de dos sobrinos— en la guerra ha elevado el perfil de Eisenkot entre los israelíes y le ha dado credibilidad como alguien que, tras haber pagado el precio máximo, no sacrificará soldados innecesariamente.

“La gente confía en él como alguien auténtico y un patriota. Esperan que cuide del país y no de sí mismo”, explicó Rahat, quien es profesor en la Universidad Hebrea.

Su plataforma incluye el compromiso de fortalecer la seguridad nacional de Israel, incluso mediante la cooperación regional, aunque ha dicho que apoya los asentamientos judíos que estén “en línea con los intereses de Israel” en la Cisjordania ocupada.

También ha adoptado el lema “Servicio para Todos”, en alusión a imponer el servicio militar obligatorio a las comunidades ultraortodoxas. Para los israelíes que se han cansado de la guerra o de enviar a sus seres queridos a combatir, esos argumentos podrían calar.

“Se presenta como un hombre común, un reflejo del israelí corriente”, escribió Joshua Leifer, columnista del diario israelí Haaretz. Es “una especie de antipolítico”, afirmó.

Eisenkot renunció al gabinete de guerra de Netanyahu en 2024, al citar lo que describió como la falta de estrategia del primer ministro mientras Israel llevaba adelante su guerra en Gaza. Envió una carta contundente a otros miembros del gabinete en la que advirtió que estaban confundiendo avances incrementales en el campo de batalla con decisiones que realmente podrían neutralizar a Hamás y hacer a Israel más seguro.

Pero sus reparos no se centraban en el nivel de destrucción en Gaza ni en el elevado saldo de civiles muertos, ambos factores que provocaron indignación mundial. Y aunque en ocasiones ha subrayado la diplomacia como una vía para abordar los desafíos de seguridad de Israel, a Eisenkot también se le atribuye la formulación de la llamada “Doctrina Dahiyeh” de Israel, nombrada por los suburbios del sur de Beirut donde el grupo Hezbollah tiene un bastión.

Eisenkot amplió la doctrina en una entrevista de 2008 con el diario israelí Yedioth Ahronoth, después de desempeñarse como alto funcionario militar durante la guerra de Israel con Líbano en 2006.

“Lo que ocurrió en el barrio Dahiyeh de Beirut en 2006 ocurrirá en cada aldea desde la que se disparen tiros en dirección a Israel", dijo Eisenkot. "Ejerceremos un poder desproporcionado contra cada aldea desde la que se dispare contra Israel, y causaremos un daño y una destrucción inmensos. Desde nuestra perspectiva, esas son bases militares”.

Pese al sentimiento anti-Netanyahu, los rivales enfrentan un camino difícil para desalojarlo

En el fragmentado sistema multipartidista de Israel, los primeros ministros rara vez completan sus mandatos de cuatro años. Las coaliciones se derrumban y se forman nuevas alianzas. Por eso —y pese a la impopularidad de Netanyahu— seguiría siendo difícil que cualquiera de los rivales del primer ministro forme una coalición lo suficientemente amplia como para desalojarlo.

Aun si el partido de Eisenkot obtiene más escaños que el de Netanyahu, necesitará forjar alianzas con suficientes otros partidos para constituir una mayoría. Eisenkot ha dicho que no cederá en cuando a imponer el servicio militar obligatorio a los ultraortodoxos, quienes también ejercen poder político.

También deberá decidir si incluye a partidos liderados por árabes para superar el umbral, algo que Netanyahu y sus aliados de extrema derecha ya han utilizado como línea de ataque.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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