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El exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, “solamente tiene una escoriación al nivel de la nariz”, informó el comandante departamental de la policía de la región central de Cochabamba, coronel Henry Ontiveros. Explicó que el rasguño no fue provocado por un balazo sino, posiblemente, al chocar con un objeto cuando se resguardó del ataque en el baño de su celda. Zeballos se encuentra recluido en la cárcel de El Abra en Cochabamba.

“De acuerdo con las investigaciones preliminares, los disparos fueron dirigidos hacia la puerta de la celda”, dijo el fiscal de Cochabamba, Eddy Ordóñez. Agregó que se ha reforzado la seguridad alrededor de la celda mientras se investiga el ataque. En tanto, la defensa del exfiscal pidió que sea enviado a otra prisión.

Expertos en criminalística señalaron que en esa cárcel están recluidos por narcotráfico miembros de bandas criminales como el Primer Comando de la Capital ( PCC) y el Comando Vermelho que se disputan rutas de tráfico de drogas en Bolivia. Ambas bandas son consideradas por Estados Unidos como organizaciones terroristas.

“Se debe garantizar la seguridad del exfiscal”, dijo el secretario de Seguridad Ciudadana en la región de Santa Cruz, Jorge Santiestevan. Agregó que se debe investigar cuál era el fin del ataque. "¿Asustarlo, enviar un mensaje o realmente querían asesinarlo?", se preguntó.

Zeballos y el fiscal general Roger Mariaca fueron detenidos en Santa Cruz en octubre y enviados a cárceles diferentes. El gobierno del presidente Rodrigo Paz los acusa de proteger a narcotraficantes.

Mariaca investigaba al conocido consultor político argentino Fernando Cerimedo, quien fue asesor de campaña de Paz y está preso preventivamente acusado de intento de feminicidio.

FUENTE: AP