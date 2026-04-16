Excontratista de Meta despedirá a más de 1.000 trabajadores en Kenia

Meta y su contratista local Sama han estado en los tribunales desde 2022, después de que exmoderadores de contenido los acusaran de pagar salarios bajos y no ofrecer suficiente apoyo de salud mental. Desde entonces, Sama ha cambiado su modelo de negocio y dejó de ofrecer servicios de moderación de contenido a Meta, pero se ha mantenido enfocada en servicios como el etiquetado de datos para IA para el gigante tecnológico.

Sama indicó en un comunicado el jueves que recibió una notificación formal de Meta para poner fin a un “importante compromiso en su oficina de Nairobi”. Sama señaló que emitió un aviso formal de despidos a 1.108 empleados, y añadió que estaba “apoyando activamente a los empleados afectados con cuidado y respeto”.

En 2023, unos 200 exmoderadores de contenido demandaron a Sama por explotación, acusándole de ofrecer salarios bajos, poco apoyo de salud mental para el agotador trabajo que realizan y largas jornadas laborales.

El grupo trabajaba en el centro subcontratado del gigante de las redes sociales para la moderación de contenido en Nairobi, donde los empleados revisan publicaciones, videos, mensajes y otros contenidos de usuarios de toda África, eliminando cualquier material ilegal o dañino que infrinja sus normas comunitarias y términos de servicio.

Describieron haber visto videos de niños siendo abusados sexualmente y de mujeres siendo asesinadas, entre muchos otros videos perturbadores, que moderaban durante horas seguidas sin acceso suficiente a consejeros.

Los moderadores, de varios países africanos, buscan 1.600 millones de dólares en compensación. El caso sigue en curso.

Sama ha defendido previamente sus prácticas y sostuvo que ofrecía a sus trabajadores cuatro veces el salario mínimo local y apoyo de salud mental ilimitado.

Meta, la empresa matriz de Facebook, afirmó que sus contratistas están obligados a pagar a sus empleados por encima del estándar de la industria en los mercados donde operan y a proporcionar apoyo en el lugar de trabajo por parte de profesionales capacitados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP