Exasesor de seguridad de Trump se declara culpable de retener ilegalmente información clasificada

ARCHIVO - John Bolton habla en el John F. Kennedy Jr. Forum de la Facultad Harvard Kennedy, el 29 de septiembre de 2025, en Cambridge, Massachusetts. (Foto AP/Michael Dwyer, Archivo) AP

Bolton, quien se convirtió en un crítico abierto de Trump después de servir en la primera administración del republicano, tiene previsto recibir sentencia el 28 de octubre por parte del juez federal de distrito Theodore Chuang en Greenbelt, Maryland.

Bolton, de 77 años y residente de Bethesda, Maryland, se declaró culpable de un solo cargo por retener ilegalmente información de defensa nacional, que conlleva una pena máxima de 10 años. Su acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia podría permitirle evitar tiempo tras las rejas, pero el juez decidirá en última instancia su castigo.

El acuerdo de culpabilidad recomienda fijar un tope de cinco años para cualquier condena de prisión, pero el juez no está obligado por esa parte del acuerdo. Bolton, quien también aceptó pagar una multa de 2,25 millones de dólares, puede retirar su declaración de culpabilidad si el juez impone una pena de prisión más larga o una multa mayor.

Bolton debe pagar la mitad de la multa dentro de los cinco días posteriores a su declaración de culpabilidad y el resto dentro de 90 días. Aceptó renunciar a su pensión por su servicio federal. El acuerdo también le exige someterse a una sesión de información con funcionarios federales de inteligencia y realizar hasta 100 horas de servicio comunitario.

Después de que un fiscal leyó en voz alta un resumen de sus delitos, Bolton aceptó que era exacto.

La abogada defensora Abbe Lowell afirmó que Bolton “hizo lo que hacen los verdaderos líderes” al declararse culpable.

“Se responsabilizó de un error que cometió, con lo que ahorró al gobierno recursos para seguir un caso que podría exponer información sensible adicional”, señaló Lowell en un comunicado tras la audiencia.

La fiscal federal Kelly O. Hayes, la principal fiscal federal de Maryland, indicó que Bolton sabía cómo manejar y almacenar correctamente información clasificada.

“También sabía el daño a la seguridad nacional que podría causar el manejo indebido de esa información sensible. Sin embargo, como el señor Bolton acaba de admitir, puso nuestra seguridad nacional en grave riesgo en violación de la ley”, declaró Hayes a los periodistas.

Bolton fue acusado el octubre pasado de 18 cargos por retener o difundir información clasificada, incluidas notas tipo diario que compartió con familiares mientras escribía unas memorias sobre su carrera en el gobierno.

Otros adversarios de Trump han sido acusados de delitos federales durante su segundo mandato en la Casa Blanca. Aunque algunos de esos casos se han derrumbado bajo el escrutinio judicial y en medio de señalamientos de represalias políticas, Bolton no presentó una defensa enérgica contra los cargos antes de llegar a un acuerdo.

En agosto, agentes del FBI registraron la vivienda de Bolton en Maryland y su oficina en Washington, D.C., pero la investigación comenzó antes de que Trump regresara a la Casa Blanca en enero de 2025.

Bolton se desempeñó como asesor de seguridad nacional durante más de un año en la primera administración de Trump antes de ser apartado en 2019. Más tarde publicó un libro titulado “The Room Where it Happened” (“La habitación donde ocurrió”), que ofrecía un retrato poco favorecedor del liderazgo de Trump.

El gobierno de Trump luchó sin éxito para impedir la publicación del libro, al afirmar que contenía información clasificada que podría poner en peligro la seguridad nacional. El mandatario descalificó a Bolton como un belicista “loco” que habría llevado al país a una “Sexta Guerra Mundial”.

La acusación formal contra Bolton se centró en notas que compartió con su esposa y su hija, más que en el contenido de su libro. Tras enviar un documento, Bolton escribió en un mensaje a sus familiares: “¡¡¡De lo cual no hablamos!!!”. En respuesta, uno de sus familiares escribió: “Shhhhh”, según dijeron los fiscales.

Bolton compartió con miembros de su familia más de 1.000 páginas de información en estilo de diario sobre sus tareas diarias como asesor de seguridad nacional, de acuerdo con un documento judicial presentado junto con su declaración de culpabilidad. No hay evidencia de que sus familiares compartieran la información con alguien más.

Sin embargo, en algún momento después de que Bolton dejó el servicio gubernamental, un hacker vinculado a Irán accedió a información clasificada desde la cuenta de correo electrónico personal de Bolton, según el documento judicial. El exfuncionario ordenó a un representante que notificara a autoridades de Estados Unidos sobre la cuenta vulnerada en 2021.

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El periodista de The Associated Press Eric Tucker contribuyó a este informe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP