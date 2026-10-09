Everton en venta. Su dueño de EE.UU. explora opciones de inversión

El delantero del Everton, Thierno Barry, celebra tras anotar un gol durante el partido de fútbol de la Liga Premier de Inglaterra entre el Everton y el Ipswich Town en Liverpool, Inglaterra, el sábado 19 de septiembre de 2026. (Peter Byrne/PA vía AP) AP

El Friedkin Group, con sede en Texas, apenas completó la compra del club en diciembre de 2024, poniendo fin al turbulento mandato de ocho años del anterior propietario, Farhad Moshiri.

“El club solo considerará el interés de partes que creamos firmemente que serán los administradores adecuados para llevarlo hacia adelante y aprovechar el impulso que se ha establecido”, señaló el Everton en un comunicado.

El anuncio añade una nueva incertidumbre sobre el nueve veces campeón de Inglaterra y miembro fundador de la Liga Premier.

La adquisición por parte del Friedkin Group puso fin a una larga saga sobre la propiedad del Everton, que había incluido el colapso de una propuesta de compra por parte de la firma privada de inversión 777 Partners, con sede en Miami.

El Everton indicó que las opciones del grupo incluían la “posible venta de una participación de control”.

“Cuando TFG se convirtió en custodio del Everton, el club afrontaba una importante incertidumbre financiera y desafíos tanto dentro como fuera del campo”, decía el comunicado. “La prioridad inmediata era aportar la estabilidad, la inversión y el apoyo necesarios para asegurar el futuro del club, lo que incluía ayudar a completar el estadio prometido desde hace tiempo para sus merecedores aficionados".

“Con esa base ahora firmemente establecida, es el momento adecuado para considerar el siguiente capítulo del Everton”.

El Friedkin Group cuenta con una cartera de empresas en las industrias automotriz, del entretenimiento, la hospitalidad, los deportes y la aventura, que incluye al equipo italiano Roma.

El primer ministro británico Andy Burnham es aficionado del Everton y el mes pasado asistió a un partido con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

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FUENTE: AP