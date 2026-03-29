Eugenio Suárez pega jonrón de 3 carreras y Rojos vencen 3-2 a Medias Rojas

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Eugenio Suárez (28), de los Rojos de Cincinnati, celebra con Matt McLain (9) y Sal Stewart (27) tras conectar un jonrón de tres carreras durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Medias Rojas de Boston en Cincinnati, el domingo 29 de marzo de 2026. (Foto AP/Carolyn Kaster) AP

El jonrón de Suárez, el primero desde que volvió a los Rojos en esta temporada baja, llegó con un lanzamiento en cuenta de 0-2 de Greg Weissert, con dos corredores en base en la sexta entrada, para poner a Cincinnati arriba 3-2.

Fue su jonrón número 190 con el uniforme de los Rojos, uno menos que Brandon Phillips para ubicarse 12.º en la lista histórica de la franquicia.

El venezolano Wilyer Abreu bateó de 13-6 por Boston en la serie de tres juegos, con dos jonrones, dos dobles y cuatro carreras impulsadas.

Connelly Early, de 23 años, fue el lanzador más joven en abrir uno de los tres primeros juegos de los Medias Rojas en una temporada desde Jeff Sellers en 1987 y el zurdo más joven en hacerlo desde Billy Rohr en 1967.

Early lanzó 5 1/3 entradas, permitió una carrera limpia con cinco hits, dio dos bases por bolas y ponchó a cinco en 96 lanzamientos.

Por los Medias Rojas, los venezolanos Willson Contreras de 3-1 con una anotada, Andruw Monasterio de 2-1.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP