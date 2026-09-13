Eugenio Suárez pega jonrón de 3 carreras y los Rojos vencen 4-3 a Cerveceros

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El venezolano Eugenio Suárez le da los cinco al coach de tercera base de los Rojos de Cincinnati Willie Harris tras su jonrón de tres carreras en la sexta entrada ante los Cerveceros de Milwaukee el domingo 13 de septiembre del 2026. (AP Foto/Kayla Wolf) AP

Luego de permitir 47 carreras en un tramo de tres juegos, los lanzadores de los Rojos mantuvieron mayormente a raya al mejor equipo de las Grandes Ligas —que aseguró un boleto a los playoffs el viernes por la noche y el domingo alineó a sus titulares— para rescatar el último juego de la serie y evitar una gira de seis partidos como visitantes sin victorias.

Los Cerveceros, que anotaron 33 carreras en los dos primeros juegos de la serie, se adelantaron 2-0 en la segunda entrada gracias al noveno jonrón de la temporada de Joey Ortiz, un batazo de 408 pies ante Chase Burns.

Robert Gasser, en su 18ª apertura de la temporada, limitó a los Rojos durante cinco entradas. Se fue después de permitir un sencillo abriendo la sexta al dominicano Elly De La Cruz. El venezolano Antonio Senzatela entró y concedió un sencillo a Sal Stewart antes de que Suárez lo castigara con un cuadrangular de tres carreras que le dio a Cincinnati ventaja de 3-2.

Jake Bauers abrió la séptima con su 26º jonrón de la temporada para empatar el juego.

Burns permitió dos hits y dos carreras en tres entradas en 56 lanzamientos. Fue el segundo juego consecutivo en el que lo retiraron tras tres entradas, mientras el equipo trabaja para administrar la carga de trabajo restante del derecho de 23 años.

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Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP