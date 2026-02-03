Eugenio Suárez feliz de regresar a Cincinnati tras firmar contrato de 15 millones por un año

El martes se hizo oficial después de que pasó su examen físico y llegó a un acuerdo por un año y 15 millones que incluye una opción mutua de renovación para 2027.

Suárez estuvo con los Rojos desde 2015 hasta 2021 y fue canjeado a Seattle durante el entrenamiento de pretempolrada hace cuatro años. Conectó 189 jonrones durante esas siete temporadas, incluyendo 49 en 2019.

Los Rojos fueron uno de los muchos equipos interesados en Suárez en la fecha límite de cambios el año pasado, pero no querían desprenderse de prospectos clave. Fue canjeado de Arizona a Seattle el 31 de julio y terminó quinto en las mayores con 49 jonrones y cuarto con un récord personal de 118 carreras impulsadas. Bateó para .228 en general con un OPS de .824.

El presidente de operaciones de béisbol de los Rojos, Nick Krall, dijo que la oficina central mantuvo el seguimiento de Suárez desde que concluyó la campaña. Krall se acercó a los propietarios Bob y Phil Castellini la semana pasada con la posibilidad de adquirir a Suárez, pero comentó que eso excedería el presupuesto de nómina para la próxima temporada.

El toletero de 34 años ha sido tercera base durante la mayor parte de su carrera de 12 años en las Grandes Ligas, pero Suárez será principalmente bateador designado en la alineación, con algunos juegos en tercera base o primera.

Suárez se une a un equipo que tuvo un récord de 83-79 la temporada pasada y llegó a la postemporada por primera vez desde 2020. Los Rojos perdieron ante los eventuales campeones de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles, en dos juegos en la serie de comodines de la Liga Nacional.

Cincinnati entra al entrenamiento de primavera con un cuerpo de abridores jóvenes pero destacados, junto con otra joven estrella en el campocorto, el dominicano Elly De La Cruz. Lo único que les faltaba era un bateador de poder hasta la firma de Suárez.

Para abrir un espacio en el roster, los Rojos dieron de baja al receptor Ben Rortved. Fue reclamado de waivers de los Dodgers de Los Ángeles el 12 de noviembre.

FUENTE: AP