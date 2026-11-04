Etiopía expulsa a funcionarios consulares sudaneses y ordena cerrar el consulado

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Abdel-Fattah al-Burhan, presidente del Consejo Soberano Transicional de Sudán, en Moscú, el 30 de octubre del 2026. (Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP) AP

La medida se produce en medio de acusaciones de Sudán de que drones lanzados desde territorio etíope han estado golpeando su infraestructura. Las expulsiones más recientes siguen a la decisión de Etiopía de expulsar a 10 diplomáticos eritreos y cerrar su embajada en Eritrea el 1 de octubre. Eritrea respondió rompiendo relaciones diplomáticas. Etiopía también expulsó el mes pasado a un diplomático egipcio. Las relaciones con Egipto llevan mucho tiempo tensas por la represa de Etiopía en el Nilo Azul, que El Cairo teme pueda amenazar sus suministros de agua.

Un funcionario de inteligencia etíope indicó que los seis empleados consulares sudaneses tienen 48 horas para abandonar el país. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con la prensa.

Un funcionario sudanés corroboró las expulsiones y añadió que las autoridades etíopes habían convocado al embajador de Sudán el domingo para anunciar el cierre del consulado. Señaló que el personal se marchó el martes por la noche y habló bajo condición de anonimato porque no quería agravar la disputa diplomática.

Ninguno de los funcionarios dio una razón específica para la decisión. El embajador de Sudán en Etiopía declinó hacer comentarios. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Etiopía no había anunciado públicamente estas medidas, a diferencia de las expulsiones del mes pasado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudán afirmó el sábado que los drones utilizados en ataques contra la infraestructura eléctrica del país fueron suministrados por Emiratos Árabes Unidos y lanzados desde Etiopía. Tanto Etiopía como Emiratos Árabes Unidos han negado repetidamente armar al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, que combate al ejército sudanés desde abril de 2023.

Ataques con drones contra subestaciones eléctricas dejaron sin electricidad el domingo a las localidades sudanesas de Al-Daba y Abu Hamad. El gobierno de Sudán y el grupo de derechos Emergency Lawyers responsabilizaron a las Fuerzas de Apoyo Rápido. La campaña más amplia ha interrumpido el suministro de electricidad y agua y ha puesto en riesgo servicios médicos esenciales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Etiopía rechazó acusaciones sudanesas similares en un comunicado del 5 de mayo, y acusó a Sudán de apoyar a rebeldes en su región norteña de Tigray. _________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP