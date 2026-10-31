Estudiantes remonta desventaja de 3-0 para empatar con Instituto en Argentina

Facundo Suárez hizo el primer gol del partido a los 2 minutos para la visita. Leonel Mosevich amplió a los 47 y Jhon Córdoba consiguió el 3-0 a los 51. en el estadio Jorge Luis Hirschi.

A los 49 vio la roja el local Santiago Núñez. Guido Carrillo marcó el primero para los pincharratas a los 57. Tiago Palacios acercó a los 64. Y Fabricio Pérez logró el tercero a los 85.

“Partido raro. Lo importante es que no perdimos y pudimos empatarlo”, dijo Palacios en la transmisión de TV. “Cambiamos la cara en el segundo tiempo y pudimos empatarlo”.

Pese a la remontada, el conjunto platense se quedó afuera de la próxima instancia de octavos de final con sus 15 puntos. El equipo cordobés se mantiene como puntero de la zona A con 33 unidades.

El entrenador pincharrata, Alexander Medina, no pudo estar en el banco por encontrarse suspendido a raíz de una expulsión por sus protestas en el partido previo ante Unión. En su lugar estuvo su ayudante Fernando Machado.

En el partido, los visitantes lograron muy rápidamente el primer gol. El internacional arquero uruguayo Fernando Muslera perdió el balón ante el asedio de Suárez en el área. Luego, el delantero de Instituto tocó al arco vacío para el 1-0.

El cotejo estuvo cortado, fue deslucido por momentos y contó con protestas airadas a los árbitros de parte de los anfitriones.

La Gloria volvió a golpear al comienzo del complemento. Leonel Mosevich cabeceó en un saque de esquina al primer palo para la segunda diana.

Núñez fue expulsado entre los locales por juego brusco. Posteriormente, el colombiano Córdoba remató con precisión de un ángulo cerrado desde la derecha para el 3-0 parcial.

Los pincharratas consiguieron descontar con un gran cabezazo de Carrillo tras un centro de Ezequiel Piovi.

Tiago Palacios marcó el segundo al ejecutar un tiro libre a ras del piso frente al salto de la barrera.

El empate pincha llegó con el aporte de los ingresados Edwuin Cetré y Fabricio Pérez. El colombiano desbordó por la izquierda y pasó a Pérez que anotó de zurda.

Estudiantes disputará la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras el 28 de noviembre.

En tanto, Vélez Sarsfield y San Lorenzo jugaron uno de los mejores partidos del torneo y empataron 2-2. Juan Cruz Policella (Vélez) anotó con un toque a los 21. Amplió la cuenta para el local Matías Pellegrini al definir por arriba de José Devecchi a los 24. Descontó Alexis Cuello sobre el final del primer tiempo con un toque de primera. Finalmente, Rodrigo Auzmendi marcó el empate azulgrana al aprovechar un rebote y tocar a la red a los 80.

Talleres goleó como visitante a Deportivo Riestra por 3-0. Valentín Fascendini, Mateo Cáceres y Agustín Álvarez marcaron los tantos de la T.

El viernes, Rosario Central derrotó por 2-1 a Sarmiento en Junín y es el líder provisorio de la tabla anual que otorga un título oficial.

El mismo día, Racing venció por 2-1 a Aldosivi y decretó el descenso del club marplatense a la Primera Nacional.

En todos los partidos de esta jornada, se hizo un minuto de silencio por la muerte de la madre del seleccionador argentino Lionel Scaloni, Eulalia Marzetti, ocurrida el martes pasado.

El domingo se jugará el clásico máximo del fútbol argentino entre Boca Juniors y River Plate en La Bombonera.

Otros resultados: Huracán 0, Tigre 2; Estudiantes (Río Cuarto) 1, Gimnasia y Esgrima (La Plata) 2 (viernes).

Próximos partidos: Belgrano-Barracas Central, Newell’s Old Boys-Unión, Lanús-Gimnasia y Esgrima (Mendoza) (domingo); Platense-Central Córdoba, Defensa y Justicia-Independiente de Avellaneda, Independiente Rivadavia-Banfield, Atlético Tucumán-Argentinos Juniors (lunes).

Posiciones: Grupo A: Instituto 33 puntos; Vélez 28; Boca, Defensa 27; Lanús 24; Newell’s 21; Gimnasia (M) 20; Independiente, San Lorenzo 19; Unión 17; Estudiantes 15; Platense 14; Talleres, Riestra 12; Central Córdoba 10.

Grupo B: Rosario Central 31 puntos; Argentinos, Gimnasia (LP) 28; River 23; Belgrano, Barracas 22; Sarmiento 21; Huracán, Ind. Rivadavia 19; Atl. Tucumán 17; Tigre 16; Racing 15; Banfield 14; Aldosivi 11; Estudiantes (RC) 9.

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FUENTE: AP