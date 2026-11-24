Wilin Rosario conectó un elevado de sacrificio para igualar el duelo, Raimel Tapia sacudió un sencillo productor de dos carreras con las bases llenas y dos outs.

Un error del antesalista Cristhian Adames permitió otras dos anotaciones. Marco Luciano bateó de 3-2 con un cuadrangular solitario y Jorge Mateo conectó dos imparables, incluido un triple, y se robó dos bases.

En La Romana, Félix Reyes conectó un doble productor con dos outs en la parte baja de la novena entrada para dejar en el terreno a los Gigantes del Cibao y darles a los Toros del Este una victoria por 4-3.

Bryan de la Cruz bateó de 4-2 con un doble y dos carreras impulsadas. Eloy Jiménez remolcó una anotación.

Por los Gigantes, Hendry Méndez conectó un cuadrangular solitario, en tanto que Deyvison de los Santos y Pascanel Ferreras produjeron una carrera cada uno.

En Santiago, las Águilas Cibaeñas anotaron dos carreras en la sexta entrada para romper un empate y derrotar 3-1 a los Leones del Escogido. Jasson Domínguez bateó de 3-2 con un doble, dos carreras anotadas, una impulsada y dos bases robadas.

Aderlin Rodríguez conectó tres imparables y produjo una carrera, y Leody Taveras remolcó otra. Randy Vásquez permitió una carrera en cinco entradas y el relevo de las Águilas limitó a los Leones a un imparable en los últimos cuatro episodios.

Naranjeros apalean a Jaguares en inicio de 2da vuelta en México

Los Naranjeros de Hermosillo, ganadores de la primera vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico, iniciaron la segunda mitad de la temporada con una contundente victoria por 10-2 sobre los Jaguares de Nayarit, gracias a un ataque de 18 imparables que incluyó seis carreras en la octava entrada.

Víctor Mendoza bateó de 5-3 con un cuadrangular de tres carreras y cinco producidas, Dylan Jasso conectó tres imparables, incluido un jonrón solitario, y Andrés Sosa bateó de 2-2 con un doble y dos carreras impulsadas. Luis Durango aportó tres hits, dos anotaciones y una remolcada.

En Navojoa, los Tomateros de Culiacán desplegaron un ataque de cuatro carreras en la octava entrada, coronado por un cuadrangular de dos anotaciones de Fabricio Macías, para remontar una desventaja y derrotar 7-4 a los Mayos.

Joey Meneses bateó de 5-4 con dos carreras anotadas y una producida, mientras Luis Verdugo conectó dos dobles y remolcó una anotación. José Gaitán sacudió un jonrón y produjo tres carreras por los Mayos.

En Los Mochis, los Algodoneros de Guasave anotaron tres carreras en la sexta entrada para remontar y vencer 4-2 a los Cañeros.

Albert Lara bateó de 5-2 con dos dobles y dos carreras producidas, Leo Heras conectó dos imparables, incluido un triple, y remolcó una anotación, mientras que Víctor Labrada aportó un sencillo productor. Ramón Urías y José Robledo conectaron cuadrangulares solitarios por los Cañeros.

En Mazatlán, Fernando Pérez bateó de 2-2 con un cuadrangular y cuatro carreras producidas para encabezar la ofensiva de los Yaquis de Ciudad Obregón en una victoria por 7-1 sobre los Venados.

El cubano Leonys Martín conectó dos imparables y remolcó dos anotaciones, mientras que Allen Córdoba aportó tres hits. Juan Macías lanzó cinco entradas en blanco, de apenas dos imparables.

En Mexicali, Luis Payán lanzó seis entradas en blanco de apenas tres imparables y los Charros de Jalisco derrotaron 3-1 a los Águilas.

Julián Ornelas conectó un cuadrangular solitario en el primer episodio y Reynaldo Rodríguez produjo otra carrera con un sencillo. Por Mexicali, Esteban Quiróz conectó su décimo jonrón de la temporada en la novena entrada.

Gigantes derrotan a Leones y alcanzan la cima en Puerto Rico

Los Gigantes de Carolina anotaron cuatro veces en la novena entrada para asegurar una victoria por 8-2 sobre los Leones de Ponce y provocar un triple empate en el liderato de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico.

También en la punta se ubican los propios Leones y los Criollos de Caguas.

Edwin Díaz bateó de 5-3 con un cuadrangular, dos carreras anotadas y tres producidas. Javier Vaz se fue de 4-3 con un triple, tres anotadas y dos impulsadas para encabezar la ofensiva de los Gigantes.

Eli Serrano III remolcó las dos carreras de los Leones.

En Caguas, Brian Navarreto bateó de 5-3 con dos cuadrangulares y cuatro carreras producidas, Roy Morales se fue de 4-3 con un jonrón y dos impulsadas, y los Cangrejeros de Santurce derrotaron 8-2 a los Criollos para cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Navarreto llegó a cuatro cuadrangulares en la temporada para alcanzar a John Bay e Isan Díaz en el liderato del circuito.

En San Juan, los Indios de Mayagüez anotaron dos carreras en la séptima entrada para remontar e imponerse 7-6 a los Senadores.

Matthew Lugo conectó un sencillo decisivo en el episodio. Shawn Ross aportó un cuadrangular de dos carreras.

Por los Senadores, Yasiel Puig conectó un sencillo productor de dos anotaciones durante un ataque de cuatro en la quinta entrada.

Leones apalean a Navegantes en Venezuela

Los Leones del Caracas desplegaron una ofensiva de 14 imparables y anotaron seis carreras entre la sexta y la séptima entrada para derrotar 10-2 a los Navegantes del Magallanes, en el único encuentro de la jornada en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Víctor Bericoto bateó de 6-3 con un doble, un cuadrangular y tres carreras producidas, Wuilfredo Antúnez conectó tres imparables, incluido un doble, y remolcó tres anotaciones, mientras Kenedy Corona sacudió un jonrón de dos carreras. Por los Navegantes, Ángel Reyes conectó su undécimo cuadrangular de la temporada con un compañero a bordo.

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FUENTE: AP