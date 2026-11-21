Bauer lanzó cinco entradas y dos tercios sin permitir carreras, toleró apenas tres imparables y ponchó a siete bateadores para conseguir su primera victoria de la temporada.

José Tena conectó un doble productor y Raimel Tapia encabezó la ofensiva con tres imparables, incluido otro doble. Marco Luciano y César Prieto también impulsaron una carrera cada uno.

Las Estrellas anotaron dos veces en la tercera entrada y agregaron otra en la quinta. Las Águilas evitaron la blanqueada con una carrera en la novena. Luis García consiguió su sexto salvamento.

En Santo Domingo, los Tigres del Licey desplegaron una ofensiva de 13 imparables para aplastar 10-3 a los Toros del Este. Ronny Mauricio produjo tres carreras y Cristhian Adames bateó de 3-3 con dos dobles, una impulsada y dos anotadas.

Ramón Hernández y Elier Hernández remolcaron dos carreras cada uno por el Licey, que aseguró el triunfo con un ataque de cinco anotaciones en la quinta entrada. Albert Abreu se acreditó la victoria tras lanzar cinco episodios de cinco imparables, una carrera sucia y cinco ponches.

En San Francisco de Macorís, los Gigantes del Cibao derrotaron 6-2 a los Leones del Escogido, con cuadrangulares solitarios de Noelvi Marte y Marcell Ozuna.

Agustín Ramírez impulsó dos carreras. Carlos Jorge conectó dos imparables, incluido un triple, y produjo una anotación.

Los Gigantes tomaron una ventaja de 4-0 en las primeras tres entradas y nunca perdieron el control del encuentro. Wily Peralta consiguió la victoria con cinco episodios en blanco, en los que permitió cuatro hits, y Joel César obtuvo su primer salvamento.

Tigres llegan a 9 triunfos consecutivos y lideran en Venezuela

Los Tigres de Aragua extendieron su racha de victorias consecutivas a nueve y se convirtieron en el primer equipo en alcanzar 20 triunfos en la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, al superar 14-13 a los Caribes de Anzoátegui en un dramático encuentro de 10 entradas.

Alberth Martínez recibió un pelotazo con las bases llenas en el décimo episodio, que permitió anotar a Gorkys Hernández la carrera de la victoria y mantuvo a los Tigres en la cima del circuito.

Oswaldo Cabrera encabezó la ofensiva de Aragua con tres imparables, incluido un cuadrangular, y cinco carreras impulsadas, mientras que David Rodríguez conectó un jonrón y produjo cuatro anotaciones. Lorenzo Cedrola también disparó un cuadrangular, remolcó tres carreras y empató el encuentro 13-13 en la novena entrada con un batazo de dos anotaciones.

Hernández anotó cinco veces. Por Caribes, José Sánchez impulsó cuatro carreras, pero su equipo no pudo sostener la ventaja en un duelo que duró cinco horas y 13 minutos. Deolis Guerra se acreditó la victoria.

En Maracaibo, las Águilas del Zulia remontaron una desventaja de cuatro carreras para derrotar 7-5 a los Bravos de Margarita, con cuatro anotaciones en la séptima entrada. Phillip Ervin encabezó la ofensiva con dos imparables, incluido un doble, y tres carreras impulsadas, mientras que Jhonny Level produjo dos con un sencillo.

Los Bravos llegaron a tener una ventaja de 4-0 y ampliaron la diferencia a 5-3 en la séptima, pero no pudieron contener la reacción de Zulia. Anthony Escobar se acreditó la victoria y Silvino Bracho consiguió su sexto salvamento.

En Valencia, los Navegantes del Magallanes derrotaron 4-3 a los Leones del Caracas, apoyados en tres carreras impulsadas de Eliezer Alfonzo, quien conectó dos imparables, incluido un triple. Thairo Estrada bateó de 4-3 y Carlos Rodríguez aportó dos hits, una remolcada y dos anotaciones.

Magallanes tomó ventaja de 4-1 en la quinta entrada y resistió la reacción de los Leones, que se acercaron con un cuadrangular de dos carreras de Víctor Bericoto en la sexta. Yorman Gómez se acreditó la victoria y Cristofer Gómez consiguió el salvamento.

Leones encadenan 3er triunfo y se mantienen en la cima de Puerto Rico

José Torres y Colton Becker conectaron sendos cuadrangulares y los Leones de Ponce consiguieron su tercera victoria consecutiva al derrotar 8-2 a los Indios de Mayagüez, para mantenerse en el puesto de honor de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico.

Becker disparó un jonrón de tres carreras en la séptima entrada y terminó con cuatro impulsadas. Torres agregó un cuadrangular solitario en la sexta.

Eli Serrano III conectó un doble productor de dos anotaciones en la quinta entrada para romper el empate 2-2, luego de que Matthew Lugo igualó con un vuelacerca de dos carreras por Mayagüez. Jorhan Laboy se acreditó la victoria en labor de relevo.

En Caguas, los Criollos cortaron una racha de tres derrotas y recuperaron el segundo lugar del torneo al vencer 6-5 a los Gigantes de Carolina. Bryan Torres conectó un cuadrangular solitario y Onix Vega agregó otro de dos carreras.

Vimael Machín impulsó dos carreras.

Por Carolina, Adrián Rodríguez disparó dos jonrones y produjo tres carreras, pero su ofensiva resultó insuficiente. Jorge Benítez consiguió la victoria y José Espada obtuvo su tercer salvamento.

En San Juan, los Senadores derrotaron 7-3 a los Cangrejeros de Santurce, apoyados en un cuadrangular de tres carreras de Matt McDermott durante un ataque de cinco anotaciones en la sexta entrada. Randal Díaz impulsó dos carreras con un doble y Ramón Rodríguez conectó tres imparables.

Ryder Ryan se acreditó la victoria tras lanzar cinco entradas y un tercio de cuatro hits y dos carreras. Por Santurce, Brian Navarreto disparó un jonrón de dos anotaciones.

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FUENTE: AP