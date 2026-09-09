Estrellas del atletismo compiten por 150.000 dólares; hay avances y trabajo pendiente

ARCHIVO — La atleta Gabby Thomas compite en las semifinales de los 200 metros femeninos durante el campeonato de atletismo de Estados Unidos en Eugene, Oregón, el 3 de agosto de 2025. (Foto AP/Ashley Landis, Archivo) AP

El velocista de 26 años de los 400 metros, originario de Carolina del Sur, quizá no sea el rostro más reconocible en la reunión de tres días con 28 pruebas que comienza el viernes. Sin embargo, en cierto modo, él es la razón por la que existe este evento.

El año pasado, Patterson trabajaba en un turno nocturno cargando camiones en una instalación de UPS. Su historia se volvió viral cuando ganó una carrera en el muy denostado y debatido circuito Grand Slam Track —otro intento, aunque fallido— que fue diseñado para elevar el perfil del deporte en años no olímpicos y, en última instancia, poner más dinero en los bolsillos de los corredores.

Gracias a esa victoria, Patterson tiene un contrato de patrocinio con Nike. Eso le permite entrenar cerca de casa, lo que ha ayudado a su rendimiento. Eso, a su vez, le consiguió un lugar en la línea de salida en Ultimate.

Patterson tiene el cuarto mejor tiempo del año en 400 metros (43,76), lo suficientemente bueno como para colocarlo en un grupo que incluye a los campeones olímpico y mundial más recientes y al resto de los atletas mejor clasificados de esta temporada.

“Una cosa de Ultimate es el dinero del premio. Es una oportunidad diferente. No tenemos dinero de la NFL, la NBA o la MLB. Así que, cuando vemos cosas así, uno simplemente quiere ir, rendir al máximo y, bueno, ver si puede conseguir esos 150”, comentó Patterson.

El Ultimate Championship es el resultado de más de dos años de trabajo. La reunión, prevista para celebrarse cada dos años —incluido al final de la temporada 2028 después de los Juegos Olímpicos de verano—, está diseñada como una ráfaga de carreras (y lanzamientos y saltos) de ritmo rápido y mucho en juego, que no se parecerá a los grandes campeonatos de nueve y 10 días del deporte, cargados de atletas desconocidos que compiten en interminables rondas de clasificación.

La esperanza es que aborde algunos de los defectos más notorios del atletismo, principalmente el dinero.

Aunque estos son los mejores corredores, saltadores y lanzadores del mundo, viajan por el planeta compitiendo por bolsas de premios relativamente escasas. La recompensa máxima en la principal Diamond League —el circuito global de 15 paradas que mantiene a este deporte funcionando al más alto nivel en años no olímpicos— es de 10.000 o 20.000 dólares.

En comparación, los jugadores que empataron en el puesto 54 en el Wyndham Championship —la última parada antes de los playoffs del PGA Tour de golf— ganaron 19.654 dólares. Los jugadores que perdieron en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos de tenis aun así ganaron 140.000 dólares.

Hace dos años, World Athletics causó impacto cuando decidió otorgar a todos los ganadores de pruebas olímpicas en París un bono de 50.000 dólares junto con sus medallas de oro. En Budapest se entregarán trofeos, no medallas. Impulsada por un aumento del 15% en los ingresos en 2025, World Athletics planea otorgar un total de 50 millones de dólares en premios entre 2024 y 2028.

“Cuando otros deportes pagan así, no es gran cosa. Cuando el atletismo paga así, la gente dice: ‘Oh, se supone que no deben hacer esto’. Pero el fútbol americano, el baloncesto, el béisbol, pagan muy bien. Estos son atletas profesionales y de esto viven. ¿Por qué no cobrar de manera acorde a lo que están haciendo?”, señaló Lonnie Greene, entrenador de atletismo en Kentucky y mentor de la nueva plusmarquista mundial de los 100 metros con vallas, Masai Russell.

Un nuevo evento con signos de dólar les da a los atletas una razón para competir entre sí

Algunos de los problemas del atletismo son autoinfligidos.

Mientras la NBA instauró una “Política de Participación de Jugadores” para asegurarse de que las figuras estén en la cancha con más frecuencia, los atletas de atletismo son esencialmente contratistas independientes que fijan sus propios calendarios. Los mejores rara vez se coordinan para competir entre sí. Las excepciones son los Juegos Olímpicos, los campeonatos mundiales y, ahora, Ultimate con su bolsa de premios de 10 millones de dólares.

Thomas, campeona olímpica de 200 metros, se saltó los campeonatos nacionales de Estados Unidos en este, considerado un “año de transición” en el atletismo, mientras ajustaba un calendario diseñado para alcanzar su pico en Budapest y la próxima semana en Athlos, un circuito de atletismo femenino de tres años de antigüedad fundado por Alexis Ohanian que está encontrando éxito donde Grand Slam Track no pudo.

Eso significa que este será el primer enfrentamiento entre Thomas y la campeona mundial Melissa Jefferson-Wooden desde los nacionales del año pasado, y quizá el primer duelo de ambas con plena salud. (Thomas se perdió los mundiales del año pasado por una lesión). La campeona mundial de 2023, Shericka Jackson, ha dado por terminada su temporada debido a una lesión.

“Estamos viendo avances, y no voy a quejarme de los avances. Obviamente, 150.000 dólares es mucho dinero. No es tanto como en otros grandes deportes, pero ellos se lo han ganado con años y años de seguir empujando en marketing”, manifestó Josh Kerr, quien rompió este año el récord mundial de la milla que tenía 27 años y correrá el domingo el siempre combativo 1.500 metros.

Lyles no estará en la pista, pero venderá expectativa y tarjetas coleccionables

Noah Lyles, campeón olímpico de 100 metros y quizá el nombre más reconocible del atletismo en el escenario global, dijo que impulsar la causa de los atletas va más allá del dinero de los premios.

Lyles ha pasado años usando su plataforma para sacar al atletismo de su zona de confort y llevarlo al mundo de las alfombras rojas, la moda, los coleccionables y el anime. No competirá en Budapest por una lesión, pero desempeñará un papel importante en el lado de contenidos y entretenimiento, intentando que se sienta diferente y dando a los atletas la oportunidad de ser influencers.

También venderá tarjetas coleccionables de atletismo con fotos y perfiles de los atletas. Mencionó su negocio —junto con una marca de café desarrollada por el campeón de 1.500 metros de 2022, Jake Wightman, que World Athletics está distribuyendo esta semana— como el tipo de acuerdos de marketing centrados en los atletas que le gustaría ver con una presencia más constante en su deporte.

“Ojalá veamos mucho más de eso en el futuro y logremos que otras reuniones de atletismo digan: ‘Esta es una manera en que podemos apoyar a los atletas sin tener que (depender de) el dinero de los premios y las tarifas por aparición’. Creo que eso, ahí mismo, va a decir muchísimo. Si algo bueno va a salir de esto, sería eso”, expresó Lyles.

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El redactor deportivo de AP Pat Graham contribuyó a esta historia.

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FUENTE: AP