Miguel Bleis bateó de 5-3 con un doble y cuatro carreras producidas, Jorge Mateo se fue de 6-3 con un cuadrangular de dos anotaciones y José Tena conectó dos imparables, incluido un doble, y remolcó dos carreras. Enny Romero se apuntó la victoria con cinco entradas en blanco de apenas dos hits, sin conceder bases por bolas y con tres ponches.

En Santo Domingo, Santiago Espinal conectó dos vuelacercas y remolcó cuatro carreras para liderar a las Águilas Cibaeñas a una victoria por 9-2 sobre los Leones del Escogido. J.C. Escarra bateó de 4-2 con un doble, un triple y tres carreras producidas, mientras Jasson Domínguez se fue de 3-2 con un jonrón solitario, tres anotadas y una base robada.

En San Francisco de Macorís, nueve lanzadores de los Gigantes del Cibao se combinaron para limitar a los Toros del Este a tres hits en una victoria por 3-1. José Siri bateó de 3-3 con un doble, una carrera anotada y una base robada, Pablo Reyes conectó dos imparables y produjo una anotación, mientras Pascanel Ferreras aportó un doble remolcador.

Los Leones de Ponce barrieron en una doble cartelera a los Cangrejeros de Santurce para quedarse solos al frente de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico, con un juego de ventaja sobre los Criollos de Caguas.

En el primer encuentro, Jacob Reimer sacudió un cuadrangular de dos carreras para romper un empate en la séptima entrada, mientras Ezequiel Pagán aportó tres imparables y los Leones derrotaron 7-3 a los Cangrejeros. En el segundo, Hemmanuel Rosario conectó un jonrón de tres anotaciones en el cuarto episodio para guiar a los Leones a una victoria por 4-2, después de que Brian Navarreto adelantase a Santurce con su quinto jonrón de la temporada.

En Caguas, los Senadores de San Juan remontaron una desventaja de cuatro carreras para imponerse 5-4 a los Criollos en el primer encuentro de una doble cartelera, gracias a un cuadrangular de dos anotaciones de Reymond Fuentes en la séptima. Los Criollos se recuperaron en el segundo con una victoria por 5-1, respaldados por un ataque de tres carreras en el primer episodio y dobles productores de Jaime Ferrer y Danny Ortiz en el quinto.

En Carolina, los Indios de Mayagüez desplegaron un ataque de tres carreras en la octava entrada para venir desde atrás e imponerse 5-4 a los Gigantes. Matthew Lugo conectó un elevado de sacrificio, mientras Isan Díaz y Edrick Félix aportaron imparables en el episodio decisivo. Rubén Castro sacudió un cuadrangular solitario en la sexta entrada por los ganadores.

Águilas limitan a los Cardenales a un hit en Venezuela

Ian Kahaloa y tres relevistas se combinaron para lanzar pelota de un solo imparable y las Águilas del Zulia derrotaron 4-1 a los Cardenales de Lara en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Kahaloa lanzó cinco entradas sin permitir hits antes de conceder un cuadrangular solitario a Alí Sánchez en la sexta. Jhonny Level bateó de 4-2 con tres carreras producidas y Elías Díaz remolcó una anotación, mientras Víctor Arias anotó dos carreras y se robó dos bases.

En Caracas, los Tiburones de La Guaira desplegaron un ataque de cinco carreras en la primera entrada para derrotar 9-3 a los Navegantes del Magallanes. Máximo Acosta bateó de 4-2 con un doble, un cuadrangular de tres anotaciones y cuatro carreras producidas, mientras Jadher Areinamo y Jurickson Profar aportaron dos hits y dos remolcadas cada uno. Jorge Barrosa conectó un jonrón solitario y Ricardo Pinto retiró a nueve bateadores consecutivos, seis de ellos por la vía del ponche.

Quiroz da espectacular triunfo a las Águilas en 11 entradas

Las Águilas de Mexicali desplegaron un ataque de seis carreras en el fondo de la 11ma entrada para remontar una desventaja de tres anotaciones y dejar tendidos en el terreno a los Charros de Jalisco con una espectacular victoria por 10-7 en la Liga Mexicana del Pacífico.

Jacob Robson había adelantado a los Charros con un triple con las bases llenas en la parte alta del episodio, pero Yadir Drake conectó un sencillo productor de dos carreras para igualar el marcador y Esteban Quiroz sacudió un cuadrangular de tres anotaciones para definir el encuentro. Quiroz produjo cuatro carreras y lidera el circuito con 11 cuadrangulares y 39 remolcadas, mientras el japonés Taiki Sekine bateó de 6-5 con un doble, un triple, tres anotadas y una producida.

En Mazatlán, los Venados desplegaron un ataque de tres carreras en el fondo de la 11ma para remontar una desventaja de dos anotaciones y derrotar 9-8 a los Yaquis de Ciudad Obregón. Leo Germán bateó de 4-3 con un doble y tres carreras producidas, incluidas las dos que definieron el encuentro con un sencillo al jardín central. Emmanuel Ávila y Ramón Ríos aportaron tres imparables y una remolcada cada uno.

En Navojoa, los Tomateros de Culiacán y los Mayos dividieron honores en una doble cartelera. Jon Singleton conectó dos cuadrangulares y produjo cinco carreras para liderar a los Tomateros a una victoria por 7-6 en el primer encuentro, mientras Samar Leyva bateó de 3-2 con un doble, un jonrón y tres carreras producidas en el triunfo de los Mayos por 7-2 en el segundo. J.P. Martínez conectó cuadrangulares en ambos encuentros por los Tomateros.

En Los Mochis, Ross Carver lanzó cinco entradas y dos tercios en blanco de apenas dos imparables y cinco ponches, y los Algodoneros de Guasave derrotaron 3-1 a los Cañeros. Leo Heras conectó un cuadrangular solitario, Juan Mora bateó de 4-2 con un doble y una carrera producida, mientras Ángel Erro remolcó otra anotación.

En Tepic, los Jaguares de Nayarit aprovecharon cinco errores de los Naranjeros de Hermosillo para remontar una desventaja y derrotarlos 4-2. Cristian Mejía bateó de 3-2 con un cuadrangular solitario y dos carreras anotadas, mientras Albert Fabián aportó dos imparables, incluido un doble, y una carrera producida.

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FUENTE: AP