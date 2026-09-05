Estrella Roja de Belgrado multado por UEFA por cánticos en honor a Ratko Mladic

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Un mural muestra al exgeneral serbobosnio en tiempos de guerra Ratko Mladić en Belgrado, Serbia, el miércoles 2 de septiembre de 2026. (Foto AP/Darko Vojinovic) AP

Los aficionados del Estrella Roja corearon el nombre de Mladic, lo saludaron y mostraron una pancarta en la que le daban las gracias y lo elogiaban durante la derrota por 5-1 ante el club checo Viktoria Plzeň el 27 de agosto.

Mladic fue el comandante serbobosnio que supervisó la masacre de más de 8.000 musulmanes en Srebrenica en 1995 y otros crímenes de guerra. Mladic murió en La Haya, donde cumplía una condena de cadena perpetua por genocidio. Tenía 84 años.

La UEFA informó que sus jueces multaron al Estrella Roja con 90.000 euros (104.500 dólares) por cargos que incluyen cánticos impropios para un evento deportivo, además de “comportamiento racista y/o discriminatorio”.

Además, se prohibió al Estrella Roja vender entradas a sus aficionados para su próximo partido como visitante en una competición de la UEFA. Esto se aplicará cuando el campeón serbio visite al club suizo Lugano en la Conference League, el torneo de tercer nivel.

La UEFA aplazó otra prohibición de entradas para partidos como visitante al Estrella Roja por un periodo de prueba de dos años.

El Estrella Roja, campeón de Europa en 1991, tiene un largo historial de sanciones disciplinarias de la UEFA por mala conducta de sus aficionados, incluidos insultos racistas contra el pueblo romaní.

___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP