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Estrella Roja de Belgrado multado por UEFA por cánticos en honor a Ratko Mladic

NYON, Suiza (AP) — El club de fútbol serbio Estrella Roja de Belgrado fue multado por la UEFA por cánticos de sus aficionados en honor del criminal de guerra convicto Ratko Mladic, quien murió el día de un partido de la Liga Europa la semana pasada.

Un mural muestra al exgeneral serbobosnio en tiempos de guerra Ratko Mladić en Belgrado, Serbia, el miércoles 2 de septiembre de 2026. (Foto AP/Darko Vojinovic)
Un mural muestra al exgeneral serbobosnio en tiempos de guerra Ratko Mladić en Belgrado, Serbia, el miércoles 2 de septiembre de 2026. (Foto AP/Darko Vojinovic) AP

Los aficionados del Estrella Roja corearon el nombre de Mladic, lo saludaron y mostraron una pancarta en la que le daban las gracias y lo elogiaban durante la derrota por 5-1 ante el club checo Viktoria Plzeň el 27 de agosto.

Mladic fue el comandante serbobosnio que supervisó la masacre de más de 8.000 musulmanes en Srebrenica en 1995 y otros crímenes de guerra. Mladic murió en La Haya, donde cumplía una condena de cadena perpetua por genocidio. Tenía 84 años.

La UEFA informó que sus jueces multaron al Estrella Roja con 90.000 euros (104.500 dólares) por cargos que incluyen cánticos impropios para un evento deportivo, además de “comportamiento racista y/o discriminatorio”.

Además, se prohibió al Estrella Roja vender entradas a sus aficionados para su próximo partido como visitante en una competición de la UEFA. Esto se aplicará cuando el campeón serbio visite al club suizo Lugano en la Conference League, el torneo de tercer nivel.

La UEFA aplazó otra prohibición de entradas para partidos como visitante al Estrella Roja por un periodo de prueba de dos años.

El Estrella Roja, campeón de Europa en 1991, tiene un largo historial de sanciones disciplinarias de la UEFA por mala conducta de sus aficionados, incluidos insultos racistas contra el pueblo romaní.

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