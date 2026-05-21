americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Estrella moribunda aparece como una esfera de cristal ondulante en nueva imagen de telescopio

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — Una estrella moribunda nunca se había visto tan hermosa.

En la imagen, proporcionada por NOIRLab, de la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos el jueves 21 de mayo de 2026, aparece la Nebulosa Bola de Cristal. (NSF NOIRLab vía AP)
En la imagen, proporcionada por NOIRLab, de la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos el jueves 21 de mayo de 2026, aparece la Nebulosa Bola de Cristal. (NSF NOIRLab vía AP) AP

El Telescopio Gemini Norte, situado en la cima del Mauna Kea, el pico más alto de Hawai, captó el cuerpo celeste en sus últimos estertores. La imagen fue difundida el jueves por NOIRLab, de la Fundación Nacional de Ciencias, que opera el telescopio.

En realidad, se trata de un sistema estelar binario a 1.500 años luz de distancia, conocido como la Nebulosa Bola de Cristal por la nube esférica, de color blanco lechoso, que lo rodea. Un año luz equivale a 9,46 billones de kilómetros (casi 6 billones de millas).

Esta nube de gas se forma cuando una estrella desprende sus capas externas cerca del final de su existencia. El núcleo estelar expuesto calienta la nube a decenas de miles de grados, lo que le da un resplandor etéreo.

Los científicos creen que una de las dos estrellas que orbitan en la nebulosa planetaria —que en su día fue más grande que nuestro Sol— murió.

Gemini Norte observó la nebulosa—conocida formalmente como NGC 1514— el año pasado y la imagen se completó en color la semana pasada.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una conferencia de prensa en la embajada estadounidense en Roma, Italia, el viernes 8 de mayo de 2026. (Stefano Rellandini/Pool Foto vía AP)

Trump y Rubio reavivan la amenaza de una intervención militar de EEUU en Cuba

El especialista James Denaro trabaja en su puesto en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Richard Drew)

Wall Street baja tras un repunte de los precios del petróleo

El técnico de Portugal Roberto Martínez menciona el nombre de Cristiano Ronaldo al anunciar la convocatoria para el Mundial 2026, el martes 19 de mayo de 2026, en las afueras de Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

Portugal anuncia equipo para el Mundial: Cristiano Ronaldo busca historia y recuerdan a Diogo Jota

ARCHIVO - El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, habla con periodistas en La Paz, Bolivia, el jueves 12 de mayo de 2022. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

El expresidente español Zapatero es investigado por su papel en el rescate a una aerolínea

Destacados del día

Corte Suprema de EEUU abre la puerta a millonarias demandas por propiedades confiscadas en Cuba

Corte Suprema de EEUU abre la puerta a millonarias demandas por propiedades confiscadas en Cuba

Marco Rubio sobre Raúl Castro: Lo traeremos aquí tras histórica acusación en EEUU

Marco Rubio sobre Raúl Castro: "Lo traeremos aquí" tras histórica acusación en EEUU

Inteligencia de EEUU analiza cómo respondería Cuba ante una acción militar
🚨 ÚLTIMA HORA

Inteligencia de EEUU analiza cómo respondería Cuba ante una acción militar

El especialista James Denaro trabaja en su puesto en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Richard Drew)

Wall Street baja tras un repunte de los precios del petróleo

Régimen cubano advierte sobre resistencia feroz tras cargos de EEUU contra Raúl Castro

Régimen cubano advierte sobre "resistencia feroz" tras cargos de EEUU contra Raúl Castro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter