Estalla en llamas minibús lleno de escolares en Zimbabue, dejando siete muertos

Veinticuatro niños iban a bordo cuando el vehículo se vio envuelto en llamas en la ciudad de Gweru, indicó la policía en un comunicado. Añade que una investigación está en curso pero el examen preliminar sugiere que un bidón de gasolina guardado en el minibús pudo haber alimentado el fuego.

Medios locales reportaron que el conductor y el cobrador fueron trasladados a un hospital y que todos los fallecidos eran escolares.

La televisora estatal ZBC News mostró fotos del vehículo calcinado y señaló que algunos niños lograron escapar del incendio, mientras que otros, atrapados, murieron. Un equipo de rescate y bomberos se encontraba en el lugar.

En Zimbabue se usan con frecuencia minibuses privados y taxis sedán no regulados para transportar niños a escuelas.

El accidente reavivó la preocupación por los vehículos sobrecargados que se utilizan para llevar y traer a los alumnos en este país del sur de África, de unos 15 millones de habitantes.

En febrero, un ministro del gabinete dijo que detuvo un minibús que transportaba a 42 escolares pese a que su capacidad legal era de 15 pasajeros.

Los accidentes de autobuses, minibuses y taxis sedán no regulados son comunes en Zimbabue, que tiene una de las tasas de mortalidad vial más altas de África. La Organización Mundial de la Salud estima que se registran casi 30 muertes en carretera por cada 100.000 personas al año. Las autoridades afirman que el error humano explica algo más del 90% de los choques en el país.

En toda África, los siniestros viales causan unas 300.000 muertes cada año, cerca de una cuarta parte del total mundial, según la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África, que indica que el continente de 1.500 millones de habitantes tiene la tasa de mortalidad vial más alta del mundo pese a representar apenas alrededor del 3% del parque vehicular global.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP