Esta es la tripulación de Artemis, la primera misión de la NASA a la Luna en más de medio siglo

Los miembros de la tripulación de Artemis 2, de izquierda a derecha, el especialista de misión Jeremy Hansen, de Canada, la especialista de misión Christina Koch, el comandante Reid Wiseman, y el piloto Victor Glover, posan para una foto tras su llegada al Centro espacial Kennedy el viernes 27 de marzo de 2026, en Cabo Cañaveral, Florida. (AP Foto/Chris O'Meara) AP

Los estadounidenses que abrieron el camino hacia la Luna hace más de medio siglo eran hombres blancos elegidos por su experiencia como pilotos de pruebas militares. Esta primera tripulación de Artemis incluye a una mujer, a una persona de color y a un canadiense, fruto de un cuerpo de astronautas más diversificado.

Ninguno de ellos había nacido aún durante el célebre programa Apolo de la NASA, que envió a 24 astronautas a la Luna, entre ellos, 12 caminantes lunares. Esta vez no aterrizarán en el satélite y ni siquiera lo orbitarán, pero el viaje de ida y vuelta los llevará miles de kilómetros más profundamente en espacio de lo que se aventuraron los astronautas del Apolo, y promete vistas sin precedentes de la cara oculta de la luna.

Este es un vistazo a los astronautas de Artemis cuya misión busca allanar el camino para futuros alunizajes:

El jefe de la misión, de casi 10 días, es un viudo que considera que la crianza en solitario, y no viajar en cohete a la luna, es su desafío más grande y gratificante.

Wiseman, de 50 años, capitán retirado de la Marina de Baltimore, se desempeñaba como jefe de astronautas de la NASA cuando le pidieron, hace tres años, que liderara el primer viaje lunar de la humanidad desde 1972. La muerte de su esposa, Carroll, por cáncer en 2020 lo hizo dudar.

En 2014, pasó más de cinco meses en la Estación Espacial Internacional, y sus dos hijas adolescentes, especialmente la mayor, tenían “cero interés” en que volviera a despegar.

“Lo hablamos y dije: ‘Miren, de todas las personas en el planeta Tierra ahora mismo, hay cuatro que están en posición de ir a volar alrededor de la Luna’”, relató. “No puedo decir que no a esa oportunidad”.

Al día siguiente, lo esperaban panecillos caseros con forma de luna, junto con el apoyo de sus hijas. La parte más dura no es dejarlas, sino “es el estrés que les estoy imponiendo”, explicó.

Wiseman habla abiertamente con sus hijas con respecto a todo, por lo que les contó recientemente dónde guarda su testamento.

Piloto Victor Glover

Glover, uno de los pocos astronautas negros de la NASA, ve su presencia en la misión como “una fuerza para el bien”.

El capitán de la Marina de 49 años y ex piloto de combate, originario de Pomona, California, tiene por costumbre escuchar “Whitey on the Moon” (“Un blanquito en la Luna”), de Gil Scott-Heron, y “Make Me Wanna Holler” (“Haz que quiera gritar”), de Marvin Gaye, de la era de Apolo, dominada por blancos.

“Los escucho para tener perspectiva”, comentó. “Captura lo que hicimos bien, lo que hicimos mal”.

La posibilidad de ofrecer esperanza a otros ahora es “una bendición increíble y un privilegio”. Pese a tener ya un vuelo espacial en su historial —una misión temprana de tripulación de SpaceX a la Estación Espacial Internacional—, se encuentra en un terreno personal nuevo. Sus cuatro hijas están entre el final de la adolescencia y los veintitantos, “y dedico tanto tiempo y reflexión a prepararlas como la NASA dedica a prepararme a mí”.

Está totalmente concentrado en correr “nuestra mejor carrera para poder pasar la estafeta al siguiente tramo”: una misión de práctica de acoplamiento en 2027 en órbita alrededor de la Tierra entre una cápsula tripulada Orion y uno o dos módulos de alunizaje. El crucial alunizaje vendría después, en 2028, con otro grupo de astronautas.

Especialista de misión Christina Koch

La última vez que Koch despegó hacia el espacio, estuvo fuera casi un año, así que no se inquieta por un viaje rápido de ida y vuelta a la Luna.

La ingeniera eléctrica de 47 años, originaria de Jacksonville, Carolina del Norte, tiene el récord del vuelo espacial individual más largo realizado por una mujer: 328 días. Participó en la primera caminata espacial integrada solo por mujeres durante su prolongada estancia en la estación espacial en 2019.

Más que sobre cualquier persona en particular, “se trata de celebrar el hecho de que hemos llegado a este punto de la historia” en el que las mujeres pueden volar a la Luna, afirmó.

Antes de que la NASA la convocara, Koch pasó un año en una estación de investigación del Polo Sur. Entre eso y su etapa en el espacio, siente que ha “inmunizado” a la mayor parte de su familia y amigos.

“Hasta ahora, no he notado demasiados nervios en la gente. Tal vez mi perra, pero la he tranquilizado diciéndole que son solo 10 días. No va a ser tan largo como la última vez”.

La perra rescatada por ella y su esposo se llama Sadie Lou.

Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense

El piloto de combate y físico canadiense hace su debut espacial, bastante estresante, pero además actúa como el primer emisario de su país ante la Luna.

“Quizá soy ingenuo, pero no siento mucha presión personal”.

Hansen, de 50 años, creció en una granja cerca de London, Ontario, antes de mudarse a Ingersoll y seguir una carrera como piloto. La Agencia Espacial Canadiense lo seleccionó como astronauta en 2009, y fue nombrado integrante de la tripulación de Artemis en 2023.

Solo ahora se da cuenta de cuánto esfuerzo requirió enviar hombres a la Luna durante el programa Apolo.

“Cuando salgo y miro la Luna ahora, se ve y se siente un poco más lejos de lo que solía estar”, expresó. “Ahora entiendo en los detalles cuánto más difícil es de lo que pensaba cuando veía videos”.

Los peligros siguen al acecho, algo que ha compartido con su hijo en edad universitaria y sus hijas gemelas. “El resultado más probable es que regresemos a salvo. Existe la posibilidad de que no, y ustedes podrán seguir adelante con su vida incluso si eso ocurre”, les aseguró.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP