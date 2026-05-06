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Esperanza de reabrir el estrecho de Ormuz impulsa mercados asiáticos

Los precios de las acciones se dispararon el jueves en los mercados de Asia, y el índice Nikkei 225 de Tokio avanzaba 5,7%, mientras los inversionistas esperaban ver si Estados Unidos e Irán alcanzarán un acuerdo que permita a los buques petroleros volver a transitar por el estrecho de Ormuz.

Varias personas caminan en Tokio frente a una pantalla electrónica que muestra el índice Nikkei de Japón en una correduría de valores el jueves 7 de mayo de 2026. (AP Foto/Eugene Hoshiko)
Varias personas caminan en Tokio frente a una pantalla electrónica que muestra el índice Nikkei de Japón en una correduría de valores el jueves 7 de mayo de 2026. (AP Foto/Eugene Hoshiko) AP

El índice de referencia Nikkei 225 de Japón ganaba 3.402 puntos y se ubicaba en 62.915,87, luego de que los mercados de Tokio reabrieron tras los feriados de la “Semana Dorada”.

En otros mercados de Asia, el Hang Seng de Hong Kong ganaba 1,2% y se ubicaba en 26.531,35.

El S&P/ASX 200 de Australia subía 1,2% para situarse en 8.870,90 puntos.

En Corea del Sur, el Kospi retrocedía 1,4%, hasta 7.281,37. Los corredores de bolsa vendieron para sacar ganancias después de que el índice de referencia se disparó casi 7% un día antes.

El Taiex de Taiwán se disparó 1,7%.

Los mercados repuntaron en todo el mundo el miércoles después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el estrecho de Ormuz podría quedar “abierto para todos” si Irán acepta un supuesto acuerdo del que no dio detalles.

En las primeras operaciones del jueves en Asia, el crudo Brent subió 1,06 dólares hasta 102,29 dólares por barril, mientras que el crudo de referencia de Estados Unidos ganó 1,20 dólares y se vendía en 96,28 dólares por barril.

El cierre del estrecho de Ormuz debido a la guerra ha causado grandes problemas a la economía global porque el conflicto ha impedido que los buques petroleros salgan del golfo Pérsico. Una reapertura podría permitir que el petróleo vuelva a fluir libremente y aliviar la presión sobre la inflación que está elevando los precios de todo tipo de productos en todo el mundo.

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Los periodistas de The Associated Press Stan Choe y Matt Ott contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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