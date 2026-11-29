El Partido Popular (PP) lidera los resultados provisionales de las elecciones generales de España de este domingo 29 de noviembre, con 131 escaños y el 26,3% de los votos escrutados .

La formación conservadora suma junto a Vox, que obtiene 49 diputados, un total de 180 escaños , cuatro por encima de la mayoría absoluta del Congreso.

Con los dos representantes de Unión del Pueblo Navarro (UPN), alcanzarían los 182 diputados.

El PSOE se sitúa como segunda fuerza política con 120 diputados, mientras que Podemos quedaría sin representación parlamentaria.

La participación alcanzó el 68,1% a las 18:00 horas , unos 15 puntos porcentuales por encima de las elecciones generales de 2023.

La cifra supera el anterior máximo histórico registrado en marzo de 1996, cuando había votado el 63,45% del electorado a esa misma hora.

Continúa el escrutinio

Los principales dirigentes políticos siguen el recuento desde las sedes de sus respectivas formaciones.

Los resultados todavía son provisionales y podrían experimentar variaciones conforme avance el escrutinio.