Carlos Vasallo, presidente y CEO de América CV Network y fundador de Vasallo TV Group, recibirá en La Toja el Premio al Empresario Gallego en el Exterior

Ha formado un gran consorcio audiovisual en el mundo del entretenimiento que abarca teatro, cine, radio y televisión, bajo el paraguas protector e identificativo de Vasallo TV Group. Es propietario de casinos y de diferentes negocios en la industria inmobiliaria y de la construcción, con desarrollo en España y en otros países.

En 1971 fundó en Madrid, con Antonio Redondo, la compañía de teatro Corral de la Comedia, con la que fue productor de múltiples obras como “Anillos para una dama”, “Los buenos días perdidos” y “Las cítaras colgadas de los árboles”, de Antonio Gala, producciones que marcaron una época, en teatros como Eslava, Comedia, Lara y Barceló.

Carlos Vasallo destacó desde muy joven como director y productor de teatro. Dirigiendo y produciendo profesionalmente sus primeras obras: "Julieta tiene un desliz" y"El día que secuestraron al Papa". Produjo ambas a la edad de 20 y 21 años, respectivamente.

En 1974 viajó a México para producir y dirigir "Anillos para una dama" y "La jaula de las locas". Gracias al éxito de las puestas en escena, se afincó en ese país y produjo y dirigió múltiples obras de teatro más, como "Filomena Marturano", de Eduardo de Filippo y, "Hola Charlie", de George Axelrod.

En 1976 se inició en México en el mundo de la producción de películas y desde entonces ha producido y/o financiado más de 400 películas, en su mayoría mexicanas, pero también españolas y americanas.

EL MAYOR PROPIETARIO DEL CINE MEXICANO

Actualmente cuenta con una filmoteca de más de 4.000 películas en propiedad, lo que representa el 50% de toda la producción cinematográfica mexicana. Con sus distribuidoras de cine Películas Nacionales en México y American General en USA controló más del 75% del mercado de exhibición cinematográfica de filmes mexicanos en ambos países.

Asimismo, con sus compañías distribuidoras de vídeo, Video Universal en México y American Home Video en Estados Unidos, consiguió controlar el mercado en este formato de películas mexicanas en ambos territorios, contando con salas de alquiler y venta en toda la República Mexicana y en las principales ciudades de Estados Unidos: Los Ángeles, San Francisco, San Antonio, Chicago y Nueva York.

En México distribuyó en vídeo la mayor parte de las películas mexicanas, más de 6.000, pero también casi la totalidad de las películas de las principales productoras de Hollywood, como Disney, Columbia, Warner y Fox.

En 1982 se convirtió en socio de Overseas Film Group, compañía líder mundial en el mercado independiente de la distribución de películas al mundo, con sede en Los Ángeles, California. Desde allí, incursionó en el mercado independiente e internacional en inglés, distribuyendo películas americanas e internacionales en todo el mundo y produciendo múltiples cintas en inglés como "Counterforce", "Day of the Assassins", "Killing Machine" y "Garden of Venus", entre otras.

En 1990 fundó en España, junto con Enrique Cerezo, Atrium Producción, con la que produjo más de 40 películas, las cuales obtuvieron más de 60 premios Goya. Entre sus producciones más destacadas, y distinguidas con diversos premios internacionales, se encuentran "Tirano Banderas", "Como ser mujer y no morir en el intento", "Todo es mentira", "Intruso", "El amante bilingüe" y "Así en el cielo como en la tierra", entre otras.

En 1994 fundó su propia cadena de cines "Cinemas Lumière", con la que llegó a tener más de 200 salas de proyección en toda la República Mexicana, alcanzando los 8 millones de espectadores por año y una cuota de mercado del 10%. En 2014 vendió la cadena de cines al Grupo México (Cinemex) por el EBITA más alto (hasta ese momento) por pantalla en todo el mundo.

FUNDADOR DE CANALES COMO CINE NOSTALGIA

En el año 2005 creó el canal "Mi Cine", y en el 2007 los canales Cine Nostalgia y Cine Estelar, fundados para la televisión de pago por visión de Estados Unidos. Y hoy, 16 años después, siguen transmitiendo con gran éxito en múltiples sistemas de pago.

Actualmente, es propietario de siete canales que transmiten en televisión de pago por visión, streaming y televisión abierta: Cine Estelar, Cine Nostalgia, Filmex, Filmex Clásico, Filmex Documentales, Filmex Acción y Filmex Comedia. Estos canales transmiten películas totalmente restauradas y en alta definición (FHD). En televisión abierta, su presencia se extiende a través de Teveo y América TeVé, la única televisora independiente e hispana en Estados Unidos que transmite en español. Cubre todo el sur de Florida y Puerto Rico, llegando a más de diez millones de telespectadores. Su alcance se extiende también a plataformas de pago y streaming, como Roku, donde llega a todo Estados Unidos.

AMÉRICA TEVÉ, PLATAFORMA DE TELEVISIÓN Y RADIO

América TeVé tiene sus instalaciones en Miami, en la ciudad de Hialeah Gardens, donde produce diariamente 8 horas de noticias y opinión enfocadas a todos los latinos, especialmente a los cubanos, así como programas musicales y de entretenimiento.

América TeVé es una fuerza predominante en la política del sur de Florida, en apoyo de los políticos latinos a nivel nacional, estatal y local, incluyendo alcaldes, comisionados, senadores estatales y nacionales, congresistas, etcétera.

ÚNICA RADIO DE USA CON POTENCIA PARA LLEGAR A CUBA

Posee la estación "América Radio" (antes Caracol), que adquirió al grupo Prisa hace tres años, convirtiéndola en la estación de radio hablada número 1 por ratings en el sur de Florida. Transmite desde sus estudios en las instalaciones de América TeVé en Hialeah Gardens (Miami) y cubre por aire todo el sur de la Florida, incluyendo el Gran Miami. Su potencia de 50.000 vatios de transmisión le permite ser la única estación de radio con capacidad para llegar a Cuba desde Estados Unidos. Y a través de su aplicación se puede recibir en todo el mundo.

Hace 10 años incursionó en el sector de los casinos en México y hoy en día cuenta con tres de ellos, ubicados en diferentes hoteles de la Riviera Maya (México): Barceló, Royalton y Bahía Príncipe. El pasado año, estos centros de entretenimiento y juego tuvieron más de 700.000 visitantes procedentes principalmente de Estados Unidos, Canadá y México.

En la industria de la construcción, tiene desarrollos en diferentes países como Costa Rica, Ecuador, México y España. En su último país de origen, a través de la empresa Invertia Estate (en sociedad con su hermano Jorge Vasallo), ha desarrollado diferentes proyectos, como la restauración de distintos edificios en A Coruña. También acaban de terminar y entregar un edificio de apartamentos en Baiona. En Fuerteventura (Canarias), han desarrollado un gran aparthotel (Island Home). Para finales de este año iniciarán la construcción, a través de la compañía Invertia Estate/Silvana, de 125 chalets ubicados en A Zapateira (A Coruña).

PREMIOS Y DISTINCIONES GALLEGOS

* Es Caballero de la “Enxebre Orde da Vieira” desde el 2014.

* Ejerció como Gran Mariscal de la “Enxebre Orde da Vieira” en agosto de 2022 encabezando el desfile en conmemoración del año Santo Xacobeo, con un recorrido a través de las calles empedradas de Santiago de Compostela y desde la iglesia de San Francisco hasta el Parador Museo de Santiago, acompañado por el Arzobispo de Santiago en la procesión y por toda la Junta Directiva de la Orden, así como por otros miembros cofrades, al compás de la Real Banda de Gaitas de Ourense.

* Es Caballero de la Orden del Camino de Santiago desde el año 2016.

* Recibió el premio de la “Excelencia Gallega” otorgado por la Asociación de empresarios Gallegos de Cataluña en el año 2018.

PREMIOS Y DISTINCIONES EN MIAMI

* Le fue otorgada "La Llave" de la Ciudad de Miami el 21 de noviembre de 2017, así como la proclama que certifica que ese día será para siempre "El Día de Carlos Vasallo" en los archivos de la ciudad. Ambas preseas le fueron entregadas a dúo por el alcalde Francis Suárez y por el ex alcalde Tomás Regalado, en el transcurso de la ceremonia de los Primeros Premios "Leyendas del Exilio" organizados por Carlos Vasallo.

* Premio al Empresario de las Comunicaciones concedido en el año 2018 por la South Florida Hispanic Chamber of Commerce.

* El 13 de diciembre de 2018 fue proclamado y nombrado nuevamente como “El día de Carlos Vasallo”. Recibió la proclama de manos del alcalde Francis Suarez y del Comisionado Manolo Reyes.

* Recibió el premio “Cuban Exile Legacy Award” en el 2021 en el The American Museum of the Cuban Diaspora.

* El 29 de octubre de 2021 fue nombrado de nuevo como “El día de Carlos Vasallo” en la ciudad de Miami y recibió la proclama de manos del alcalde Francis Suarez y del comisionado Joe Carollo; se convirtió así en la primera personalidad en tener tres proclamas de la Ciudad de Miami que confirman que esta ciudad aprobó y registró en sus archivos que esos tres días diferentes fueran designados como los días de Carlos Vasallo.

* El 15 de octubre de 2021 le fue entregada “La Llave” de la Ciudad de Hialeah por el alcalde Carlos Hernández, quien también le entregó la proclama que confirma ese día como el día de Carlos Vasallo en esa ciudad. Y así se hace constar en el archivo correspondiente de la ciudad de Hialeah.

COLABORACIONES CON GALICIA

Carlos Vasallo, recientemente también participó en la iniciativa de erigir en la ciudad de Miami el “Cruceiro" más alto del mundo, precisamente en el corazón de Miami -en “La pequeña Habana”- y de crear la Plaza Galicia, donde está ubicado el “Cruceiro”. Fue un trabajo iniciado por José Manuel Brandariz al frente de la asociación Gallegos Forever y llevada a buen término por Carlos Vasallo con la colaboración del Comisionado Joe Carollo.

El motivo del “Cruceiro” es hermanar Miami con Galicia y agradecer a Miami la acogida a todos los gallegos de la emigración y también establecer el mojón con el `Kilómetro 0´ del Camino de Santiago en la peregrinación desde Miami a Santiago de Compostela, dentro del ya conocido como “El Camino de las Américas”.