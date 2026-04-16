España y Uruguay listos para duelo estelar del Grupo H del Mundial. Cabo Verde debuta

ARCHIVO - Lamine Yamal, de la selección de España, anota frente a Holanda en un duelo de cuartos de final de la Liga de Naciones, disputado en Valencia, el domingo 23 de marzo de 2025 (AP Foto/Alberto Saiz, archivo) AP

El único partido del grupo fuera de Estados Unidos será el más esperado: Uruguay se medirá con España en Guadalajara el 26 de junio. Los únicos enfrentamientos previos en el Mundial entre los excampeones terminaron en empates en 1950 y 1990.

Dos partidos se jugarán en Atlanta, ambos con participación de España. Otros dos con Uruguay serán en Miami.

Cabo Verde y Arabia Saudí se enfrentan en el único partido del grupo en Houston.

España se recuperó de la eliminación en octavos de final ante Marruecos en el Mundial de 2022 al ganar la Eurocopa 2024 en Alemania. La Roja también conquistó la Liga de Naciones de 2023 y fue subcampeona al caer ante Portugal en la final de ese mismo certamen en 2025.

Pero la selecció española no ha pasado de los octavos de final en la Copa del Mundo desde su único título mundial en 2010.

El equipo ha sido dirigido por Luis de la Fuente, ex entrenador de las selecciones juveniles de España, desde que Luis Enrique renunció tras el Mundial de 2022.

Se espera que un trío de jugadores del Barcelona lidere al plantel. En ataque, Lamine Yamal, de 18 años, debutará en un Mundial. Pau Cubarsí, de 19, está llamado a comandar la defensa. Y Pedri será el ancla de un mediocampo que probablemente también incluya a Rodri, del Manchester City, tras una larga inactividad por una lesión de rodilla.

Cabo Verde

Con una población de alrededor de 500.000 habitantes, Cabo Verde es la tercera nación más pequeña en clasificarse a un Mundial, después de Islandia y Curazao, que es la más pequeña de la historia.

El archipiélago de 10 islas volcánicas frente a la costa occidental de África aseguró uno de los nueve pasajes directos del continente desde un grupo que incluía a la potencia regional Camerún y a Angola. Los Tiburones Azules ganaron sus cinco partidos como locales durante la eliminatoria sin recibir un gol.

La selección es dirigida por Pedro Leitao Brito, conocido como Bubista, desde 2020. Ex capitán y defensor de la selección, Bubista jugó antes en clubes pequeños de España y Portugal.

Arabia Saudí

Arabia Saudí disputará su tercer Mundial consecutivo. Acaparó titulares en Qatar 2022 cuando venció 2-1 a Argentina, que acabó siendo campeona, en la fase de grupos.

Los saudíes impulsaron su liga nacional al fichar a figuras como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, lo que habría ayudado a mejorar la calidad de la selección dirigida por el francés Hervé Renard.

Renard estuvo al mando en el Mundial de 2022, luego se marchó para dirigir a la selección femenina de Francia y regresó para conducir al equipo masculino saudí en 2024.

Arabia Saudí logró su mejor actuación en un Mundial la primera vez que se clasificó, en 1994, al alcanzar los octavos de final desde un grupo que incluía a Holanda, Bélgica y Marruecos. No ha superado la fase de grupos en sus cinco Mundiales desde entonces.

Los saudíes serán anfitriones del Mundial de 2034.

Uruguay

Uruguay, dos veces campeón del mundo, fue cuarto en la eliminatoria sudamericana, detrás de Argentina, Ecuador y Colombia, y por delante de Brasil, cinco veces monarca mundial.

No superó la fase de grupos hace cuatro años, después de haber llegado a cuartos de final en 2018 y a semifinales en 2010.

Uruguay es dirigido por el veterano técnico argentino Marcelo Bielsa, quien asumió en 2023. Ha recibido críticas recientemente tras una racha de resultados discretos en amistosos, incluida una derrota 5-1 ante Estados Unidos en noviembre.

Su equipo no ha ganado en sus últimos cuatro partidos.

Entre sus principales figuras están el mediocampista central del Real Madrid Federico Valverde, el zaguero central del Barcelona Ronald Araújo y el mediocampista defensivo del Manchester United Manuel Ugarte.

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FUENTE: AP