España vence 2-0 a Estados Unidos en duelo de los dos mejores equipos femeninos

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La delantera de la selección de España, Eva Navarro, celebra su gol durante la primera mitad de un partido amistoso internacional de fútbol contra Estados Unidos, el sábado 10 de octubre de 2026, en Washington. (Foto AP/Nick Wass) AP

Fue el primero de dos enfrentamientos entre la vigente campeona del Mundial, España, y el vigente campeón olímpico, Estados Unidos. Ambos equipos también se han combinado para ganar los últimos tres Mundiales. Volverán a jugar el martes por la noche cerca de Filadelfia.

Hubo suficientes jugadoras clave en el campo el sábado como para que esto fuera un anticipo decente del Mundial del próximo año, pero faltaron algunos nombres importantes, entre ellos la ganadora en tres ocasiones del Balón de Oro Aitana Bonmatí por España y las defensoras Naomi Girma y Emily Sonnett por Estados Unidos.

Estados Unidos ciertamente se vio debilitado en defensa al inicio del partido. Guijarro marcó en el tercer minuto con un brillante disparo desde muy fuera del área, superando a la guardameta Claudia Dickey. El segundo gol fue una falla defensiva más evidente. Un centro de Salma Paralluelo desde la banda izquierda encontró a Navarro sin marca, quien remató de volea para el 2-0.

Estados Unidos generó su cuota de ocasiones. Alyssa Thompson logró eludir a la portera Adriana Nanclares, pero una defensora bloqueó su disparo. Luego, Nanclares realizó una atajada magnífica al desviar el intento de larga distancia de Sophia Wilson hacia el travesaño.

Las estadounidenses tuvieron las mejores ocasiones en la segunda mitad. Trinity Rodman empezó a tener más impacto por la banda izquierda, y pareció haber dado la asistencia en un gol de Wilson, pero fue anulado por fuera de juego tras una revisión de video. Más tarde, el VAR le concedió un penalti a Estados Unidos, pero el disparo de Lily Yohannes fue bajo y hacia la izquierda, y Nanclares pudo detenerlo con una estirada.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP