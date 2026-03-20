España se burla del fracaso de reprogramar la Finalissima ante Argentina con un sketch cómico

Lamine Yamal del Barcelona cabecea al balón durante el partido contra Newcastle en la Liga de Campeones, el miércoles 18 de marzo de 2026. (AP Foto/Joan Monfort) AP

En lugar de jugar contra Argentina el 27 de marzo en Doha, España organizó rápidamente un partido contra Serbia ese mismo día en casa, en Villarreal.

Un video publicado el viernes en la cuenta de X de la selección española incluye un breve sketch que muestra a una pareja argentina de influencers discutiendo por la idea, aparentemente descabellada, del marido de enviar un mensaje de audio al seleccionador de España, Luis de la Fuente, para pedirle entradas para ver el España-Serbia. El plan del marido funciona cuando el técnico responde de manera positiva.

“Claro, claro, cuenta con esa entrada para ti y tus amigos”, le dice De la Fuente al aficionado argentino en el video. "Aunque me hubiera gustado verte en otro partido, seguro que este va a ser un partidazo también”.

El partido entre los campeones de Europa y Sudamérica se canceló el domingo debido al recrudecimiento de los ataques de Irán contra estados árabes vecinos, en represalia por los bombardeos en curso de Estados Unidos e Israel.

Ambos equipos y los dirigentes del fútbol europeo y sudamericano no lograron ponerse de acuerdo sobre una sede alternativa.

La CONMEBOL, el ente rector de Sudamérica, indicó en un comunicado el domingo que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recibió una oferta de la UEFA para jugar el partido en Italia el 27 de marzo, pero el vigente campeón del Mundial y de la Copa América respondió con una contrapropuesta para que el encuentro se disputara el 31 de marzo.

Y horas antes de que España difundiera el video el viernes, el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, afirmó que, al no jugarse el partido, Argentina debería ser considerada bicampeona de la Finallisima. La Albiceleste también venció a Italia en la primera edición, en 2022.

“Somos bicampeones de la Finalíssima, ellos (España) no se presentaron”, dijo Domínguez en una entrevista con Radio La Red de Argentina durante el sorteo de la Copa Libertadores en Paraguay.

En una posterior rueda de prensa el viernes, De la Fuente comentó que España siempre quiso disputar la Finalissima.

“Desde el primer momento que salió la noticia de la Finalissima mi disposición era jugarla porque era una final, poder ganar un título y porque era contra Argentina”, dijo el seleccionador español. "Siempre he afirmado mis ganas de jugar y la Federación española siempre se ha posicionado.

Tras la cancelación, la federación española señaló que la entidad y la UEFA intentaron “todas las posibilidades” para jugar el partido, ya fuera en casa o en otra sede, sin éxito.

La UEFA afirmó que todas las demás alternativas viables que exploró “finalmente resultaron inaceptables" para Argentina, incluida la opción de disputarlo en Madrid, donde hay una gran comunidad argentina.

También se rechazó la posibilidad de organizar el evento a doble partido, uno en Madrid el 27 de marzo y el otro en Buenos Aires antes de la Eurocopa y la Copa América en 2028. Argentina había propuesto jugar el encuentro más adelante este año, después del Mundial, pero España no tenía fechas disponibles.

El Argentina-España habría enfrentado a Lionel Messi contra Lamine Yamal en un atractivo ensayo de preparación para el Mundial.

También el viernes, España anunció que jugará un amistoso contra Egipto el 31 de marzo en Barcelona.

España empezó a usar videos creativos de sus entrenadores para anunciar las listas de convocados bajo Luis Enrique, el actual entrenador del Paris Saint-Germain, quien precedió a De la Fuente.

García y Mosquera, por primera vez en la convocatoria

Joan García, arquero del Barcelona, y Cristhian Mosquera, defensor de Arsenal, fueron incluidos por primera vez en una convocatoria de España.

Ambos fueron parte de la selección Sub23 que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2024. García pasó al Barcelona procedente de Espanyol esta temporada, mientras que Mosquera se incorporó a Arsenal, líder de la Premier, de Valencia.

En lugar de decidir qué portero dejar fuera, De la Fuente llevó a cuatro guardametas, con García sumándose al habitual titular Unai Simón, David Raya y Alex Remiro.

Víctor Muñoz, extremo de Osasuna, y Ander Barrenetxea, delantero de la Real Sociedad, también recibieron su primera convocatoria con España.

Zubimendi y Rodri

De la Fuente incluyó a los centrocampistas Rodri Hernández y Martín Zubimendi, lo que plantea una elección interesante.

Rodri fue un pilar del equipo que ganó la Eurocopa de 2024, pero no ha recuperado su mejor forma desde que regresó de una lesión en la pierna la temporada pasada. Por eso, será interesante ver si De la Fuente mantiene como titular a un Zubimendi en plenitud con el Mundial de junio en el horizonte.

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Lista:

Arqueros: Joan García (Barcelona), David Raya (Arsenal), Unai Simón (Athletic Bilbao), Alex Remiro (Real Sociedad).

Defensas: Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Dean Huijsen (Real Madrid), Cristhian Mosquera (Arsenal), Pedro Porro (Tottenham).

Volantes: Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (Barcelona), Pablo Fornals (Real Betis), Carlos Soler (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona), Fermín López (Barcelona).

Delanteros: Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Yéremi Pino (Crystal Palace), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Víctor Muñoz (Osasuna), Alex Baena (Atlético Madrid), Borja Iglesias (Celta Vigo).

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La periodista de AP Nayara Batschke contribuyó desde Santiago, Chile.

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FUENTE: AP