España dice que casi 2.200 migrantes llegaron a las islas Canarias en 2 días

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El archipiélago español frente al noroeste de África es uno de los principales puntos de entrada de migrantes al país, ya que personas principalmente de África occidental intentan la peligrosa travesía del Atlántico en embarcaciones precarias. De las poco más de 28.000 personas que llegaron a España por mar entre enero y finales de octubre, más de 13.000 arribaron a las Canarias, según el Ministerio del Interior.

El Servicio de Salvamento Marítimo indicó que asistió a 1.324 migrantes a bordo de 14 lanchas neumáticas, la mayoría de los cuales llegó a la isla de El Hierro. La cifra estuvo cerca del récord diario para esta ruta, 1.461 personas rescatadas el 7 de noviembre de 2020.

La franja del océano Atlántico entre África occidental y las Canarias es una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo. Las islas están a unos 65 millas (105 kilómetros) del punto más cercano de África, pero para evitar a las fuerzas de seguridad, muchos migrantes intentan trayectos más largos que pueden durar días o semanas. La mayoría parte desde Mauritania.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP