Escuelas de Minneapolis ofrecerán clases remotas ante redadas migratorias

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP) — El sistema escolar de Minneapolis ofrecerá a las familias la opción de clases remotas durante un mes en medio de las redadas en la ciudad de parte de las autoridades migratorias federales, informó el distrito.
El distrito proporcionó la actualización en correos electrónicos a los maestros, lo que fue obtenido por The Associated Press.
La medida se produce al tiempo que el gobierno del presidente Donald Trump envía 2.000 agentes de inmigración a la región y la comunidad responde a la muerte de una mujer abatida esta semana por un agente federal.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
