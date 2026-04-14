americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Escuelas de Los Ángeles evitan huelga que hubiera afectado a casi 400.000 estudiantes

LOS ÁNGELES (AP) — Las escuelas de Los Ángeles evitaron una huelga que hubiera afectado a casi 400.000 estudiantes en el sur de California, después de que el distrito escolar y el sindicato que representa al personal de apoyo alcanzaron un acuerdo provisional a primera hora del martes.

Exterior de la sede del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), el 25 de febrero de 2026 en Los Ángeles. (Foto AP/Damian Dovarganes, Archivo)
Exterior de la sede del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), el 25 de febrero de 2026 en Los Ángeles. (Foto AP/Damian Dovarganes, Archivo) AP

La sección Local 99 del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) anunció en redes sociales que logró un acuerdo provisional con “importantes avances”, entre ellos aumentos salariales y más horas. El distrito informó que se había alcanzado un acuerdo de principio con SEIU Local 99, lo que permitiría que las escuelas abrieran el martes, y que trabajarían para ultimar los detalles de un acuerdo provisional.

SEIU Local 99 indicó que el acuerdo provisional también incluía protecciones contra la subcontratación, frenaba los despidos en el área de tecnología de la información y aumentaba la dotación de personal. SEIU Local 99 pidió a sus afiliados que se presentaran a trabajar con normalidad el martes y agradeció a los sindicatos aliados y a la comunidad de Los Ángeles, al afirmar que la “victoria nos pertenece a TODOS”.

Docentes, directores y personal estaban preparados para abandonar sus labores e ir a una huelga si no se alcanzaba el acuerdo. Los sindicatos que representan a los maestros y a los directores llegaron a acuerdos contractuales provisionales con el segundo distrito escolar más grande del país durante el fin de semana.

Los tres sindicatos, que representan a unos 70.000 trabajadores en todo el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, se habían comprometido a ir a la huelga si alguno de los tres no alcanzaba un acuerdo provisional.

Los tres sindicatos nunca han ido a la huelga al mismo tiempo — los administradores se han mantenido en funciones durante anteriores paros de maestros para ayudar a que las escuelas siguieran abiertas. Ese fue el caso en 2023, cuando los trabajadores de Local 99 se declararon en huelga y los maestros se sumaron durante tres días. Unas 150 de las 1.000 escuelas del distrito permanecieron abiertas.

________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El dominicano Agustín Ramírez de los Marlins de Miami le da los cinco a sus compañeros tras anotar en la cuarta entrada ante los Bravos de Atlanta el lunes 13 de abril del 2026. (AP Foto/Colin Hubbard)

Marlins vencen 10-4 a Bravos para cortar racha de tres derrotas

Keiko Fujimori, candidata presidencial del partido Fuerza Popular, habla flanqueada por los candidatos al Congreso Luis Galarreta, a la izquierda, y Micky Torres, a la derecha, tras el cierre de las urnas en las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 12 de abril de 2026. (AP Foto/Gerardo Marin)

Fujimori y López Aliaga lideran el conteo de votos de la elección presidencial en Perú

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se dirige a hablar con la prensa antes de abordar el Air Force Two, el viernes 10 de abril de 2026, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, previo a su viaje a Pakistán para entablar conversaciones sobre Irán. (AP Foto/Jacquelyn Martin, pool)

Vance viaja a Pakistán para encabezar conversaciones con Irán sobre el fin de la guerra

Unas personas acuden al súper en Glenview, Ill., el 4 de julio 2022. (Foto AP/Nam Y. Huh)

La economía estadounidense creció 0,5% en el último trimestre de 2025

Destacados del día

Trump lanza advertencia sobre Cuba: Tal vez nos detengamos allí, ha sido horriblemente mal gobernada

Trump lanza advertencia sobre Cuba: "Tal vez nos detengamos allí, ha sido horriblemente mal gobernada"

Cubana muere sola en México y su cuerpo podría terminar en fosa común si nadie la reclama

Cubana muere sola en México y su cuerpo podría terminar en fosa común si nadie la reclama

EEUU inicia bloqueo total contra Irán en Ormuz: restringe barcos y dispara tensión global

EEUU inicia bloqueo total contra Irán en Ormuz: restringe barcos y dispara tensión global

Iberia suspende vuelos a Cuba desde junio por crisis de combustible y caída de la demanda turística

Iberia suspende vuelos a Cuba desde junio por crisis de combustible y caída de la demanda turística

Sandro Castro critica la crisis en Cuba con video viral: Mi carro es como el país, no avanza

Sandro Castro critica la crisis en Cuba con video viral: "Mi carro es como el país, no avanza"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter