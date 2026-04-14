Escuelas de Los Ángeles evitan huelga que hubiera afectado a casi 400.000 estudiantes

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Exterior de la sede del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), el 25 de febrero de 2026 en Los Ángeles. (Foto AP/Damian Dovarganes, Archivo) AP

La sección Local 99 del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) anunció en redes sociales que logró un acuerdo provisional con “importantes avances”, entre ellos aumentos salariales y más horas. El distrito informó que se había alcanzado un acuerdo de principio con SEIU Local 99, lo que permitiría que las escuelas abrieran el martes, y que trabajarían para ultimar los detalles de un acuerdo provisional.

SEIU Local 99 indicó que el acuerdo provisional también incluía protecciones contra la subcontratación, frenaba los despidos en el área de tecnología de la información y aumentaba la dotación de personal. SEIU Local 99 pidió a sus afiliados que se presentaran a trabajar con normalidad el martes y agradeció a los sindicatos aliados y a la comunidad de Los Ángeles, al afirmar que la “victoria nos pertenece a TODOS”.

Docentes, directores y personal estaban preparados para abandonar sus labores e ir a una huelga si no se alcanzaba el acuerdo. Los sindicatos que representan a los maestros y a los directores llegaron a acuerdos contractuales provisionales con el segundo distrito escolar más grande del país durante el fin de semana.

Los tres sindicatos, que representan a unos 70.000 trabajadores en todo el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, se habían comprometido a ir a la huelga si alguno de los tres no alcanzaba un acuerdo provisional.

Los tres sindicatos nunca han ido a la huelga al mismo tiempo — los administradores se han mantenido en funciones durante anteriores paros de maestros para ayudar a que las escuelas siguieran abiertas. Ese fue el caso en 2023, cuando los trabajadores de Local 99 se declararon en huelga y los maestros se sumaron durante tres días. Unas 150 de las 1.000 escuelas del distrito permanecieron abiertas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP