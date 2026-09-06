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Escuela iraní atacada al inicio de la guerra es ahora un monumento en honor a los niños

MINAB, Irán (AP) — Nunca volverá a ser una escuela.

Esta imagen del sábado 5 de septiembre de 2026, ofrece una vista general de la escuela que fue alcanzada por un ataque el 28 de febrero, en el poblado de Minab, en el sur de Irán. (AP Foto/Vahid Salemi)
Esta imagen del sábado 5 de septiembre de 2026, ofrece una vista general de la escuela que fue alcanzada por un ataque el 28 de febrero, en el poblado de Minab, en el sur de Irán. (AP Foto/Vahid Salemi) AP

Su brillante portón azul sigue pintado con los símbolos que alguna vez dieron la bienvenida a sus alumnos: el mapa de Irán, enormes lápices y retratos de figuras de la ciencia y la literatura.

Pero ahora, el pasillo lleva a los visitantes por filas de fotografías. Las imágenes son de niños divirtiéndose, en fiestas de cumpleaños y simplemente viviendo la vida. Luego aparecen esos mismos rostros en pancartas negras de luto.

Este es el altar emergente a los alumnos asesinados en uno de los primeros combates de la guerra que iniciaron Estados Unidos e Israel en contra de Irán el pasado 28 de febrero. Los bombardeos alcanzaron la escuela Shajareh Tayyebeh en Minab.

Más de 100 estudiantes murieron en el bombardeo, aseguran las autoridades iraníes. Meses después, Washington sigue sin aceptar directamente la responsabilidad de ese ataque ni ha divulgado los hallazgos del Pentágono, incluso después de que una investigación de The Associated Press encontró indicios de que al menos un misil de Estados Unidos impactó la escuela.

Minab se encontró nuevamente bajo los reflectores en la última semana, cuando una nueva ronda de ataques de Estados Unidos alcanzó una boda y algunos de los heridos fueron trasladados a un hospital de la comunidad.

La AP visitó la escuela, donde ambas plantas sufrieron daños significativos y donde las aulas parecen haberse congelado a media clase, con pupitres medio enterrados y techos derrumbados.

Ha habido llamados para preservar las ruinas como registro histórico. El gobernador de Hormozgan, Mohammad Ashouri Taziani, ha señalado que el edificio se convertiría en un museo de guerra y monumento.

No muy lejos de la escuela, una sección del cementerio de Minab fue dedicada a las víctimas. Familiares y seres queridos se desplazan en silencio sobre el césped artificial marcado por tumbas.

Los residentes aseguran que tres cuerpos siguen sin ser localizados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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