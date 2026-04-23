Escombros dejados por el huracán Helene avivan los incendios forestales en Georgia

Seth Hawkins, de la Comisión Forestal de Georgia, habla con los medios mientras cuadrillas de bomberos y camiones se reúnen en el Aeropuerto del Condado Brantley mientras trabajan en el incendio de la autopista 82 de Brantley, el jueves 23 de abril de 2026, cerca de Nahunta, Georgia. (AP Foto/Mike Stewart) AP

Los vientos racheados también contribuyen a encender y expandir los incendios en Georgia y Florida, que han cubierto de humo distintas partes de varios estados, lo que llevó a emitir advertencias sobre la calidad del aire el jueves en ciudades lejos de los focos.

El pronóstico del tiempo del jueves pareció advertir sobre otro día de alto riesgo, y los vientos cambiantes que podrían enviar brasas volando en todas direcciones se consideran una gran preocupación.

Cientos de residentes se han visto obligados a abandonar sus hogares cerca de la costa de Georgia, donde un incendio forestal destruyó más de 50 viviendas y puso en riesgo a muchas más. El mayor incendio de Georgia, cerca de la frontera estatal con Florida, duplicó su tamaño en menos de un día y para el jueves ya había arrasado una zona poco poblada que es el doble del tamaño de Manhattan.

Imágenes de las zonas devastadas muestran las carrocerías de autos y camiones calcinados junto a las ruinas humeantes de viviendas enclavadas entre árboles ennegrecidos.

Muchas de las personas que se vieron obligadas a huir esta semana se sentían angustiadas por las casas y los animales que dejaron atrás.

“No sé si mi casa sigue en pie o no”, afirmó Denise Stephens, quien evacuó su vivienda cerca de Hortense debido al incendio de rápida propagación en el condado de Brantley “Sé lo que les ha quitado a otras personas, pero no sé qué me queda en pie”.

Los restos de madera que cubren la mitad sur del estado desde que el huracán Helene atravesó la zona en septiembre de 2024 han permitido que los dos mayores incendios de Georgia se propaguen e intensifiquen rápidamente, señalaron las autoridades.

“Hay un montón de escombros viejos del huracán Helene en el bosque”, dijo Seth Hawkins, portavoz de la Comisión Forestal de Georgia, “Están tirados por ahí y eso es una yesca lista para arder”.

La comisión forestal estimó que Helene arrasó casi 36.000 kilómetros cuadrados (14.000 millas cuadradas) de terrenos forestales en todo el estado, golpeando zonas donde se cultivan árboles para fabricar papel y obtener madera.

Tras el paso de Helene, se pusieron en marcha labores de limpieza en el sur de Georgia. El estado destinó aproximadamente 135 millones de dólares para ayudar a los propietarios privados de tierras madereras a retirar árboles caídos, y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército retiró millones de metros cúbicos de escombros.

Pero no pudieron retirarlo todo.

“Dada la forma en que Helene tiró todo como palillos, es poco lo que se puede hacer, a menos que se arrase todo con bulldozers”, añadió Hawkins. “Hay grandes zonas de bosque donde la gente no camina demasiado. Así que, en cierto modo, se queda ahí”.

Aún no se sabe cómo comenzaron los incendios forestales, pero la mitad sur de Georgia y el norte de Florida enfrentan una sequía extrema.

En Florida, los bomberos combatían más de 130 incendios forestales, en su mayoría en la mitad norte del estado. En Georgia, las brigadas respondieron el miércoles a 34 nuevos focos relativamente pequeños, informó la comisión forestal.

El humo de los incendios forestales se desplazaba por una amplia zona del sureste, haciendo que el aire fuera insalubre el jueves para los niños y para quienes tienen problemas pulmonares o cardíacos en ciudades tan lejanas como Columbia, Carolina del Sur. Un día antes, la bruma cubría el horizonte de Atlanta y se percibía olor a humo en toda el área metropolitana.

Las autoridades esperan que la lluvia ayude a controlar los incendios. Hay entre un 30% y un 40% de probabilidad de chubascos o tormentas eléctricas en el área de los dos grandes incendios de Georgia este fin de semana, según el Servicio Meteorológico Nacional. Aunque los chubascos podrían traer un bienvenido alivio, las tormentas eléctricas también podrían producir rayos capaces de provocar más incendios.

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Martin informó desde Atlanta y Bynum desde Savannah. El periodista de The Associated Press John Seewer en Toledo, Ohio, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP