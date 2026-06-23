Escocia busca reescribir su historia mundialista ante la pentacampeona Brasil

El escocés Andy Robertson en la sesión de entrenamiento de su selección de cara al partido por el Grupo C del Mundial ante Brasil, el martes 23 de junio de 2026, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

Escocia quiere darle a la Tartan Army muchos más motivos para celebrar el miércoles, cuando se enfrente a Brasil en un partido del Mundial en Miami.

“La gente se enamora de ellos a donde van”, comentó Robertson. “Ya vieron cómo toda la ciudad de Boston se enamoró de la Tartan Army. Creo que están destrozados de saber que se fueron. Ahora, obviamente, han venido a Miami para tratar de causar el mismo impacto. Y creo que han tenido ese mismo impacto, obviamente, en el (partido de) béisbol la otra noche, caminando por las calles y todo.

"Si mañana por la noche logramos vencer a Brasil... estoy seguro de que la Tartan Army tal vez se tome un par de cervezas. Eso es seguro”.

Escocia busca clasificarse a la fase de eliminación directa de un Mundial por primera vez, luego de quedar eliminados en fase de grupos en sus ocho apariciones previas. Los escoceses iniciaron su primer Mundial en 28 años con el pie derecho al vencer 1-0 a Haití en su presentación para firmar su primer triunfo en el certamen desde 1990.

Luego de caer 1-0 ante Marruecos , Escocia se encuentra en la tercera posición del Grupo C y necesita un empate o quizá de una derrota por poco margen ante Brasil para mantenerse con vida.

“En lo que se refiere al partido, controlamos nuestro propio destino en este momento”, señaló Robertson. “Nos queda un partido por jugar. Ya tenemos tres puntos. Lo que sabemos es que si mañana conseguimos el resultado, estaremos clasificados al 100%. Así que tenemos que concentrarnos en eso”.

El delantero brasileño Neymar podría regresar de una lesión en la pantorrilla derecha y ver acción, pero Robertson afirmó que superar a ese equipo será complicado independientemente de quién salte al terreno de juego.

“En realidad no se trata de si queremos enfrentarnos a Neymar. De si queremos enfrentarnos a Vinícius Júnior. De si queremos enfrentarnos a Endrick. De si queremos enfrentarnos a (Gabriel) Martinelli”, subrayó Robertson. “Podría seguir y nombrar a cada jugador de la selección de Brasil. Tienen muchísima calidad. Nosotros sólo tenemos que prepararnos y tratar de jugar lo mejor posible porque sabemos que tienen calidad en cada posesión. Y sabemos que si tienen que hacer cambios, tienen calidad”.

Escocia nunca ha vencido a Brasil en 10 enfrentamientos y no ha conseguido un triunfo en ocho partidos previos contra rivales sudamericanos en un Mundial. Brasil sólo ha perdido uno de sus últimos 16 partidos en contra equipos europeos en la fase de grupos del Mundial.

El entrenador de Escocia, Steve Clarke, creció admirando a Brasil después de ver al dominante equipo que salió campeón en el Mundial de México 1970 con Pelé. Reconoció que le entusiasma enfrentarse a la potencia que aprendió a querer.

“Pero mañana por la noche no tenemos que amar a Brasil, tenemos que amar más a Escocia", puntualizó Clarke.

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FUENTE: AP