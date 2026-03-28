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Ernie Clement conecta hit que pone fin al juego en la 11ma y Azulejos superan 8-7 a Atléticos

TORONTO (AP) — Ernie Clement conectó el sábado un sencillo en la 11ma entrada para remolcar la carrera que significó la victoria de los Azulejos de Toronto, 8-7 sobre los Atléticos, con remontada incluida.

Ernie Clement, antesalista de los Azulejos de Toronto, es felicitado por sus compañeros tras conectar el hit decisivo del duelo ante los Atléticos, el sábado 28 de marzo de 2026 (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)
Ernie Clement, antesalista de los Azulejos de Toronto, es felicitado por sus compañeros tras conectar el hit decisivo del duelo ante los Atléticos, el sábado 28 de marzo de 2026 (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) AP

Clement sentenció el juego con un sencillo al jardín izquierdo cuando había un out ante el dominicano Luis Medina (0-1). Nathan Lukes anotó para que Toronto dejara tendidos en el terreno a los Atléticos por segunda jornada consecutiva.

El novato de Toronto Spencer Miles (1-0) lanzó la parte alta de la 11ª sin permitir carreras para ganar en su debut en las Grandes Ligas.

El receptor mexicano de los Azulejos, Alejandro Kirk, conectó un jonrón que empató el juego ante Michael Kelly en la parte baja del noveno inning, el primer cuadrangular de Toronto en la temporada.

Un sencillo de Brent Rooker con dos outs en la parte alta de la 10ª entrada les dio a los A’s una ventaja de 7-6, pero Addison Barger lo igualó con un elevado de sacrificio en la parte baja.

Shea Langeliers conectó el tercer grand slam de su carrera, pero no fue suficiente para los Atléticos, que no pudieron sostener una ventaja de 6-2.

Por los Atléticos, el cubano Andy Ibáñez de 2-0.

Por los Azulejos, los dominicanos Vladimir Guerrero de 3-1 con una anotada y una empujada, Jesús Sánchez de 2-1 con dos anotadas y una producida. El mexicano Kirk de 5-1 con dos anotadas y una remolcada. El venezolano Andrés Giménez de 5-4 con una empujada.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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