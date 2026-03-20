Ernesto Valverde dejará la dirección del Athletic Bilbao al final de la temporada

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Ernesto Valverde, técnico del Athletic Bilbao, durante el partido contra Barcelona en la Liga de España, el sábado 7 de marzo de 2026. (AP Foto/Miguel Oses) AP

Valverde es el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del Athletic. El encuentro de La Liga del domingo contra el Real Betis será el número 495 al frente del club del País Vasco.

Valverde, cuyo contrato vence a finales de junio, no dio una razón específica para su salida.

“Es una decisión que he madurado con el tiempo”, dijo en un video publicado en los canales de redes sociales del club.

Valverde, ex jugador, dirigió al Athletic en tres etapas distintas: de 2003 a 2005, de 2013 a 2017 y desde 2022. Condujo al club —que solo alinea a jugadores nacidos en el País Vasco o en sus alrededores— al título de la Copa del Rey de 2024.

También dirigió al Barcelona a dos títulos de la liga española en 2017 y 2018.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP