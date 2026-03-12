Equipos de MLB no se apresuran a copiar el plan de Toronto de bateo de contacto

ARCHIVO - El dominicano Jesús Sánchez, de los Azulejos de Toronto, es retirado con un elevado contra la selección de Canadá durante la quinta entrada de un juego de exhibición de béisbol, el martes 3 de marzo de 2026, en Dunedin, Florida. (Foto AP/Chris O'Meara, Archivo) AP

Toronto registró un promedio colectivo de bateo de .265 el año pasado y estuvo cerca de convertirse en el primer campeón de la Serie Mundial desde los Medias Rojas de Boston de 2018 en liderar las Grandes Ligas en promedio de bateo.

"Entrenamos para poder hacer cualquier cosa en la caja de bateo. No es perfecto todo el tiempo, pero entrenamos para poder avanzar a un corredor, conectar un hit grande cuando lo necesitamos, elevar la pelota, batear con dos strikes, lo que la situación requiera. Así que no creo que esto sea por accidente. Hemos trabajado muy duro para lograrlo”, señaló Bo Bichette, quien terminó segundo en las Grandes Ligas en promedio de bateo y luego dejó Toronto como agente libre para firmar con los Mets de Nueva York .

Toronto se quedó a dos outs de su primer título de la Serie Mundial desde 1993 antes de perder el Juego 7 ante los Dodgers de Los Ángeles en 11 entradas. Los Dodgers fueron sextos en promedio de bateo con .253, pero segundos en OPS con .768, solo por detrás del .787 de los Yankees de Nueva York.

Cuatro Azulejos estuvieron entre los 25 bateadores con mejor promedio: a Bichette se sumaron George Springer con .309 (cuarto), Vladimir Guerrero Jr. con .292 (12) y Alejandro Kirk con .282 (24). El promedio de bateo de Toronto fue siete puntos superior al del segundo mejor, Filadelfia

“Siempre hemos sentido que el contacto se convertiría en más daño”, manifestó Ross Atkins, quien se convirtió en el gerente general de los Azulejos antes de la temporada 2016.

Toronto también lideró las Grandes Ligas en bateo en 2022 y fue segundo en 2021.

“La capacidad que tenían para hacer contacto y impulsar la pelota, es realmente raro poder hacer eso. Algo en lo que creo que todos los bateadores siempre están trabajando es en encontrar esa capacidad de combinar la habilidad de bateo con la potencia”, comentó el mánager de Pittsburgh Don Kelly.

Toronto empató en el undécimo puesto en jonrones el año pasado, pero fue tercero en OPS con .761, por detrás de los Yankees y los Dodgers.

“Hicieron más contacto. También le pegaron con más fuerza a la pelota. Si no te ponchas y estás impactando la bola para extrabases como lo estaban haciendo ellos, esa es una combinación muy especial”, señaló el presidente de operaciones de béisbol de los Rays de Tampa Bay, Erik Neander.

John Schneider, que inicia su cuarta temporada completa como mánager de los Azulejos y la 18ª trabajando para la organización, dijo que el objetivo es redoblar el enfoque en el contacto y contacto fuerte.

Un promedio de bateo alto rara vez se correlaciona con títulos en el béisbol del siglo XXI, que enfatiza la potencia y tolera los ponches. Desde 2002, los únicos campeones de la Serie Mundial que encabezaron las mayores en promedio de bateo fueron los Medias Rojas de 2018 y los Astros de Houston de 2017.

Detroit lideró en promedio de bateo de 2013 a 2015, perdiendo en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, en la Serie Divisional y posteriormente sin lograr llegar a los playoffs.

Y batear para promedio se ha vuelto más difícil a medida que el pitcheo de poder domina cada vez más. La velocidad promedio de la recta de cuatro costuras fue de 94,5 mph el año pasado, aumentando por séptima temporada consecutiva y por encima de las 91,9 mph cuando comenzó el seguimiento en 2008.

El promedio de bateo general de MLB no ha alcanzado .250 desde 2019 ni .260 desde 2009.

“Una de las cosas de las que hablamos al entrar al año pasado fue reducir nuestra persecución. Es cada vez más difícil hacer contacto todo el tiempo con el pitcheo que hay ahí afuera”, señaló el presidente de operaciones de béisbol de los Filis de Filadelfia, Dave Dombrowski.

___

Deportes español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP