'Equipo Avalancha' une a esquiadores olímpicos de países sin tradición en este deporte

“No pude encontrar nada en la tienda, así que simplemente puse un mensaje en el grupo y hubo un chico que dijo: 'Oye, estoy en Ruka, tengo ungüento antibiótico conmigo'", explicó Thekkada. "Luego vino y me dio la medicina. Eso fue realmente agradable".

El grupo de WhatsApp con el nombre pegajoso está compuesto por esquiadores de fondo que pasaron el último año o más tratando de clasificarse para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. Provienen de países sin tradición en materia de deportes invernales y, en su mayoría, operan de manera independiente, por lo que tener una comunidad en la que apoyarse puede ser útil.

Nick Lau de Trinidad y Tobago lo inició como un foro “para consejos y sugerencias aleatorias”, dirigido a todos los deportistas de "naciones pequeñas" a quienes seguía encontrando en las carreras de esquí.

“Para este deporte, algunos de nosotros no tuvimos absolutamente ninguna crianza en la cultura, como la tendría un noruego”, dijo Lau. “Algunas personas no tienen idea de qué es la FIS (Federación Internacional de Esquí) y cómo se relaciona con mi capacidad para esquiar o no. ¿Qué es una licencia de la FIS? ¿Necesito una licencia para ir a una carrera?”

Se ha convertido en un lugar donde los deportistas coordinan planes de viaje y entrenamiento y unen fuerzas para reducir costos en servicios tales como los de un técnico de encerado de esquíes.

Hay más de 60 miembros y más de 40 países están representados.

Algunas de sus consultas habituales les permiten por ejemplo quedarse en una habitación libre, como hizo Thekkada para un viaje reciente a Noruega.

“Soy una atleta autofinanciada. Incluso cinco días de estancia gratuita fue mucho dinero que ahorré”, dijo. “Para mí es como una familia, es como un equipo”.

¿Quiénes son?

Provienen de lugares como México, Perú, Arabia Saudí y Sudáfrica. Algunos se han clasificado para Milán-Cortina, otros no.

Son un grupo inteligente: trabajan en campos como la medicina, la arquitectura, los medios de comunicación o las finanzas. Algunos tienen suficiente independencia financiera para ayudar a que funcione. Algunos son ciudadanos de doble nacionalidad, muchos son treintañeros.

La mexicana Regina Martínez es doctora de emergencias en un hospital de Miami. Lau, de 45 años, fue ejecutivo de la FIFA. El irlandés Dylan Longridge es un geofísico especializado en el campo de la detección de artefactos explosivos sin detonar.

El sudafricano Matt C. Smith es un empresario y orador público que ha estado documentando su viaje, y también llamando la atención sobre otros, en sus plataformas de redes sociales.

“Es un grupo hermoso de personas que se apoyan mutuamente con diversas habilidades, y honestamente están haciendo un gran trabajo para amplificar el deporte”, dijo Smith, quien tiene 35 años y vive cerca de Oslo.

“Todos son inteligentes, todos están motivados, todos están tratando de lograr cosas, porque esto es algo muy atípico, poco tradicional de hacer".

Allan Corona de México, quien al igual que su buen amigo Smith estaba haciendo triatlones antes de dedicarse al esquí, se mudó a Noruega durante la pandemia. Su esposa es noruega y conduce una ambulancia.

“No sabía realmente qué era el esquí de fondo antes de mudarme aquí”, dijo Corona.

Adoptó el amado deporte de Noruega buscando una nueva actividad, participó en algunas carreras y luego recibió una llamada de la Federación Mexicana de Esquí, diciéndole que es elegible para competir en los campeonatos mundiales de 2023.

Corona describió la carrera como “humillante” pero motivadora: “Me enganché en ese evento”.

Smith y Corona competirán en la salida por intervalos de diez kilómetros en los Juegos Olímpicos el próximo mes.

¿Cómo funciona?

Los competidores debían cumplir dos criterios para llegar a los Juegos Olímpicos: desbloquear un cupo para su país, ya sea en el campeonato mundial a principios de 2025 o en una serie reciente de carreras de la Copa del Mundo. Debían también mantener un buen promedio en carreras sancionadas a través de un complicado sistema de puntos.

Lau dijo que él y otros en el Avalancha presionaron con éxito para que las carreras de la Copa del Mundo se agregaran como eventos clasificatorios, después de lo que describió como oportunidades limitadas en el ciclo anterior afectado por la pandemia.

“Escalamos esto bastante”, dijo Lau.

Eso no significa que sea más fácil. De hecho, el cálculo de puntos se ha vuelto más difícil.

Smith dijo que en algunos ciclos pasados, antes de que él se dedicara a este deporte, era posible “jugar con el sistema” compitiendo en carreras de bajo renombre en lugares aleatorios como Kazajistán para obtener mejores puntos.

“Esos días han llegado a su fin. La FIS se está volviendo más inteligente con la forma en que calcula los puntos, y lo hace más competitivo”, dijo Smith.

Aventuras costosas

Los costos de cada temporada, estimó Corona, incluyen 12.000 euros (14.000 dólares) en esquíes y bastones. Las botas cuestan 1.000 euros y se necesitan tres pares. El entrenamiento cuesta al menos 100 euros por hora en Noruega. Viajar a una carrera costará 1.000 euros por fin de semana para vuelos y otros gastos, agregó.

Smith estima que ha gastado alrededor de 100.000 dólares de sus propios fondos para lograr la clasificación olímpica.

“Estoy bastante orgulloso de decir que he financiado esto yo mismo, a través de mi propio trabajo y mis propios negocios", dijo. “Nunca he pedido ayuda financiera ni la he buscado”.

Smith ha sido apodado un “ski-fluencer” en los medios noruegos debido a sus podcasts y publicaciones en redes sociales sobre el esquí.

Sus hazañas también lo llevaron a ser contratado por un club profesional, el Aker Dæhlie, que cubre sus viajes y alojamiento.

¿Qué sigue?

Lau, quien creció en Texas, aboga por aliviar algunas barreras para la clasificación olímpica. Al igual que Thekkada, Lau no se clasificó para Milán-Cortina.

“Ésta es la ironía. El COI y la comunidad deportiva global e incluso la FIS, están cosechando los beneficios de años de desarrollo”, dijo Lau. "El hecho de que haya personas del Caribe, de África, de Asia ahora emocionadas por el esquí, se podría ver como un éxito de las actividades de desarrollo. Pero, ¿qué estamos haciendo ahora con toda esa energía?

“Creo que ahí es donde estamos un poco atascados y ahora se deben revisar las políticas y ajustar las estrategias”.

