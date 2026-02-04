Enviados de EEUU promueven plan para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania

ARCHIVO - El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, derecha, posa con su homólogo estadounidense Donald Trump a su llegada a la Casa Blanca, el 18 de agosto de 2025, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon, archivo) AP

19 de noviembre: El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy viaja a Turquía en lo que llamó un esfuerzo por reactivar las negociaciones para terminar la guerra. Poco después, surgen reportes de un plan de paz de 28 puntos redactado por Estados Unidos y Rusia que, según los críticos, favorece en gran medida a Moscú.

20 de noviembre: El secretario del Ejército estadounidense Dan Driscoll viaja a Kiev, la capital ucraniana, para informar a Zelenskyy sobre la propuesta de paz respaldada por Estados Unidos.

23 de noviembre: El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio se reúne con una delegación ucraniana encabezada por el entonces jefe de gabinete presidencial Andrii Yermak para conversaciones en Ginebra. Ambas partes reportan avances pero proporcionan pocos detalles.

24-25 de noviembre: Driscoll se reúne con funcionarios rusos en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. El asesor de política exterior del presidente ruso Vladímir Putin, Yuri Ushakov, dice que las partes no discuten a detalle el nuevo plan de paz.

30 de noviembre: Una delegación ucraniana encabezada por Rustem Umerov se reúne con funcionarios estadounidenses en Florida. Umerov reemplaza a Yermak, que renunció en medio de un escándalo de corrupción que involucra al sector energético de Ucrania.

1 de diciembre: Zelenskyy viaja a París para informar al presidente francés Emmanuel Macron sobre el resultado de las conversaciones en Florida, al tiempo que una delegación estadounidense se dirige a Moscú para sostener conversaciones allí.

2 de diciembre: Putin se reúne en el Kremlin durante cinco horas con Witkoff y el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner. También estuvieron presentes el enviado ruso Kirill Dmitriev y Ushakov, quien describe la reunión como constructiva, pero advierte que aún queda mucho trabajo por hacer.

2 de diciembre: Zelenskyy se reúne en Irlanda con la delegación ucraniana que regresa de Florida. El mandatario señala que Ucrania espera señales de la delegación estadounidense tras su reunión en Moscú.

4-6 de diciembre: Una delegación ucraniana regresa a Florida para reunirse con delegados estadounidenses.

14-15 de diciembre: Funcionarios ucranianos, incluido Zelenskyy, viajan a Berlín para conversaciones con Witkoff y Kushner. Autoridades estadounidenses indican posteriormente que Washington ha acordado proporcionar a Kiev garantías de seguridad no especificadas.

20-21 de diciembre: El enviado ruso Dmitriev sostiene varios días de conversaciones con Witkoff y Kushner en Miami. Por separado, los estadounidenses se reúnen además con una delegación ucraniana que también se encuentra en Florida.

28 de diciembre: Zelenskyy vuela a Florida para reunirse con Trump, quien contacta a Putin antes de sentarse con el presidente ucraniano.

___

2026

6-7 de enero: Zelenskyy y otros funcionarios ucranianos asisten a una cumbre de la "coalición de los dispuestos" en París y mantienen conversaciones con Witkoff y Kushner. Los aliados de Kiev destacan un gran avance sobre cómo defender a Ucrania si se logra a un acuerdo de paz, afirmando que están listos para proporcionar garantías internacionales para disuadir a Rusia de atacar de nuevo.

17 de enero: Una delegación ucraniana llega a Estados Unidos para conversaciones al tiempo que Rusia vuelve a atacar la red eléctrica de Ucrania, cortando la electricidad y el calor en temperaturas heladas.

20 de enero: El enviado ruso Dmitriev se reúne con Witkoff y Kushner en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. No se revelan detalles sobre lo que se discutió.

21 de enero: Umerov dice que la delegación ucraniana en Davos se reunió allí con Witkoff y Kushner.

22 de enero: Zelenskyy se reúne con Trump en Davos durante aproximadamente una hora. Trump describe las conversaciones como "muy buenas", y Zelenskyy las califica de "productivas y significativas".

22-23 de enero: Putin recibe a Witkoff y Kushner en Moscú durante casi cuatro horas. Ushakov reafirma que "no se puede esperar llegar a un acuerdo a largo plazo sin resolver el tema territorial", pero anuncia que se llevarán a cabo más conversaciones al día siguiente en los Emiratos Árabes Unidos.

23 de enero: Delegados rusos, ucranianos y estadounidenses sostienen conversaciones en Abu Dabi, la primera instancia conocida en que funcionarios del gobierno de Trump se han sentado con ambos países para intentar detener la guerra. Zelenskyy dice que es probable que se discuta el complicado tema de las concesiones territoriales, al tiempo que el Kremlin llama a la reunión un "grupo de trabajo sobre cuestiones de seguridad".

31 de enero: El enviado del Kremlin Dmitriev visita Miami antes de más conversaciones en Abu Dabi.

4 de febrero: Negociadores rusos, ucranianos y estadounidenses inician el primero de dos días de conversaciones en Abu Dabi.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP