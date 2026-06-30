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Enviados de EEUU llegan a Qatar para reuniones sobre acuerdo con Irán

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Dos enviados de Estados Unidos llegaron a Qatar el martes para mantener conversaciones con mediadores sobre la implementación de un acuerdo inicial para poner fin a la guerra en Irán, informó un funcionario.

Steve Witkoff, enviado especial para el Medio Oriente, en la Casa Blanca en Washington, el 24 de junio del 2026. (AP foto/Jacquelyn Martin)
Steve Witkoff, enviado especial para el Medio Oriente, en la Casa Blanca en Washington, el 24 de junio del 2026. (AP foto/Jacquelyn Martin) AP

La visita de Steve Witkoff, enviado especial de Oriente Medio del presidente Donald Trump, y de Jared Kushner, yerno de Trump, se produce después de un fin de semana de fuego cruzado en el Golfo Pérsico en torno a los esfuerzos por reabrir el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo.

Los enviados no mantendrán negociaciones directas con diplomáticos iraníes mientras estén en Doha, la capital de Qatar, señaló Majed al-Ansari, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar. En su lugar, por el momento los mediadores están actuando como intermediarios en las conversaciones, que no incluirán a ningún funcionario de alto nivel, añadió.

Este tipo de negociaciones indirectas ya han ocurrido en el pasado entre Irán y Estados Unidos. Sin embargo, las dos rondas anteriores de conversaciones se desmoronaron y desembocaron en la guerra de 12 días que Israel lanzó contra Irán en 2025 y en la reciente guerra en Irán.

“No esperamos por el momento a ningún funcionario iraní de alto nivel, pero, como dije, las reuniones técnicas continúan... y no se han detenido desde entonces”, dijo Al-Ansari a reporteros en su conferencia de prensa semanal.

Irán también envió una delegación a Qatar. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, afirmó el martes que Irán no tenía planes de reunirse con la parte estadounidense a ningún nivel en los próximos días.

“Lo que tendrá lugar mañana en Doha es una discusión con la parte qatarí sobre la implementación de partes del memorando de entendimiento, incluida la liberación de los activos bloqueados de Irán”, dijo Baghaei a los periodistas en su propia comparecencia.

Sin embargo, eso deja abierta la posibilidad de que se transmitan mensajes entre ambas partes.

Estados Unidos e Irán acordaron a principios de este mes un pacto provisional que exige que Teherán diluya sus reservas de uranio enriquecido. También exime al país de sanciones petroleras, pide libre tránsito por el estrecho de Ormuz y otorga a cada parte 60 días para concretar acuerdos más amplios.

Una quinta parte del petróleo mundial se transportaba por el estrecho de Ormuz antes de que comenzara la guerra el 28 de febrero. Los ataques y amenazas de Irán impidieron que los buques de carga y los petroleros atravesaran el estrecho, lo que generó una crisis energética global.

El estrecho hasta ahora era considerado una vía marítima internacional pese a encontrarse en aguas territoriales de Irán y Omán.

Ambas partes intercambiaron ataques en medio de los esfuerzos de la semana pasada por abrir las aguas territoriales de Omán al tráfico marítimo tanto de entrada como de salida desde el Golfo Pérsico. Eso aumentó la preocupación de que las negociaciones para poner fin formalmente a la guerra pudieran verse interrumpidas.

Irán atacó dos veces embarcaciones en el estrecho —incluido un petrolero lleno de crudo qatarí— y provocó ataques aéreos de represalia por parte de Estados Unidos. Irán también lanzó el domingo ataques con drones y misiles contra Baréin y Kuwait.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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