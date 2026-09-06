Enviados de EEUU llegan a Kiev tras sostener conversaciones con Putin en Moscú

Steve Witkoff, centro, y Jared Kushner, derecha, enviados del presidente estadounidense Donald Trump, llegan a Kiev, Ucrania, el domingo 6 de septiembre de 2026. (Foto AP/Francisco Seco) AP

Su viaje se produce tras una reunión con el presidente ruso Vladímir Putin en Moscú el sábado, con el objetivo de reactivar las conversaciones de paz en medio de ataques aéreos en aumento por ambas partes.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy manifestó el domingo que Kiev está lista para una discusión “constructiva” con representantes de Estados Unidos.

“Estamos interesados en traer el fin de la guerra", escribió Zelenskyy en una publicación en Telegram. "Se necesita paz. Se necesitan garantías de seguridad. Se necesita una paz posbélica justa y sostenible. Nuestras propuestas están preparadas”.

El impulso de Washington para poner fin a los combates ha perdido fuerza, con Estados Unidos centrado durante los últimos seis meses en la guerra con Irán. La última visita conocida a Moscú de Witkoff y Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, fue en enero, cuando también mantuvieron conversaciones con Putin en el Kremlin.

La reunión del sábado en Moscú duró más de tres horas a puerta cerrada y terminó sin anuncios de avances. El asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, las describió después como constructivas, francas y útiles, pero no habló de resultados específicos.

Ushakov señaló que, si bien Moscú ofreció su “evaluación integral” de la situación en el campo de batalla en Ucrania, las conversaciones no se centraron únicamente en la guerra en Ucrania.

“Se debatieron con considerable detalle cuestiones económicas y proyectos conjuntos potencialmente grandes y mutuamente beneficiosos para Rusia y América”, afirmó.

Rusia y Ucrania continúan intercambiando ataques

La guerra aérea entre Rusia y Ucrania se ha intensificado mientras las tropas han tenido dificultades para avanzar a lo largo de la línea del frente de 1.250 kilómetros (775 millas). Rusia ha estado utilizando recientemente drones rápidos propulsados por motores a reacción, y el sonido recurrente de las sirenas antiaéreas se ha convertido en parte de la vida cotidiana en Kiev.

Putin y Zelenskyy habían acordado pausar los ataques contra las capitales del otro mientras se desarrollan las conversaciones. Aun así, ambos intercambiaron ataques durante la noche hasta el domingo, según funcionarios.

Los ataques rusos en múltiples regiones ucranianas mataron a una persona e hirieron al menos a otras 10 durante la noche hasta el domingo, informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

En Zaporiyia, ataques con drones mataron a un hombre de 74 años e hirieron a tres personas, mientras que un dron dañó un edificio de apartamentos e hirió a siete personas en la región de Jmelnitsky.

La fuerza aérea de Ucrania indicó el domingo que interceptó 82 drones de los 108 lanzados por Rusia durante la noche, además de seis misiles.

En Rusia, un hombre murió y una mujer resultó gravemente herida cuando un dron ucraniano impactó un vehículo, de acuerdo con las autoridades locales en la región fronteriza de Belgorod.

El Ministerio de Defensa ruso señaló el domingo que sus defensas antiaéreas derribaron durante la noche 258 drones ucranianos sobre 14 regiones rusas, la Crimea ocupada y las aguas de los mares Negro y de Azov.

Esperanzas encontradas

En Kiev, decenas de personas se reunieron el domingo para un momento de silencio nacional a las 9:00 de la mañana en honor a los soldados ucranianos caídos, un ritual diario que se realiza en ciudades de todo el país.

Entre ellas estaba Nataliia Lipei, de 67 años, cuyo hijo Viktor murió en diciembre de 2022. Pese a un problema de salud, ha viajado de ciudad en ciudad para participar, y dijo que espera que las conversaciones en Moscú y Kiev finalmente pongan fin a la guerra.

“Espero que estos pasos y estas reuniones definitivamente produzcan resultados, porque ha habido tanto derramamiento de sangre y tantas muertes aquí que tenemos que detener todo esto”, dijo Lipei a The Associated Press.

No todos compartían su esperanza respecto a las conversaciones. Oleksandr Pastukhov, de 27 años, editor de video que se unió a la conmemoración, se mostró escéptico de que la visita de los enviados vaya a cambiar algo.

“Ya hemos visto delegaciones como esta venir aquí antes", comentó Pastukhov. "Hemos visto este supuesto alto el fuego por tres días, que terminó después de apenas un par de horas, y ahora se supone que debemos pensar ingenuamente que dos personas vendrán y cambiarán algo”.

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Los periodistas de The Associated Press Volodymyr Yurchuk y Yevhenii Ocheretianyi en Kiev, Ucrania, y Elise Morton en Londres contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP