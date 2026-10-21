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Enviado de Trump Witkoff se reunirá con Putin en San Petersburgo por la guerra en Ucrania

El enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, llegó a San Petersburgo el miércoles para mantener conversaciones con el presidente ruso, Vladímir Putin, sobre la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presiona a Kiev para que alcance un acuerdo que detenga los combates.

La visita se produjo al día siguiente de que Witkoff se reuniera con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, y con algunos líderes europeos en la capital noruega, Oslo.

Witkoff tenía previsto regresar a Oslo para más consultas después de su viaje a Rusia, afirmó el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

“Creo que quizá hemos entrado ahora en una fase en la que los rusos también están buscando oportunidades para la diplomacia”, declaró Støre a la emisora noruega NRK el miércoles por la mañana.

Zelenskyy seguía en Oslo el miércoles, donde tenía previsto visitar el Parlamento del país y reunirse con legisladores.

Las reuniones de Witkoff sugirieron que los líderes están interesados en impulsar los esfuerzos de paz encabezados por Estados Unidos, más de 4 años y medio después de que el ejército de Rusia invadiera el país vecino. Los esfuerzos del gobierno de Trump desde principios del año pasado para poner fin a la guerra no han logrado avances significativos, y no hubo indicios de un progreso inminente.

Rusia y Ucrania siguen muy alejadas en sus condiciones para un acuerdo, mientras sus ejércitos permanecen enfrascados en el campo de batalla y se golpean mutuamente con ataques diarios de largo alcance.

El asesor de Putin Yuri Ushakov dijo que el presidente ruso recibirá a Witkoff en el Palacio de Constantino, en San Petersburgo, durante la primera mitad del día el miércoles. El enviado presidencial Kirill Dmitriev participará en la reunión, añadió.

“Las negociaciones sobre un acuerdo en Ucrania son, naturalmente, una parte integral de la agenda de hoy”, dijo Ushakov a los periodistas.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo el martes que Moscú está dispuesto a escuchar nuevas propuestas de Estados Unidos sobre Ucrania, pero no espera ningún “milagro” de Washington.

Trump aumentó la presión sobre Zelenskyy para que llegue a un acuerdo con Rusia el martes en la Casa Blanca, mientras las relaciones entre ambos se han deteriorado de nuevo.

Trump declaró a los periodistas en el Despacho Oval: “Queremos que Zelenskyy llegue a un acuerdo. Hemos dado mucho a Ucrania. No hemos recibido absolutamente nada a cambio, salvo dolor, muerte y una enorme pérdida de dinero”.

Si eso no ocurre, “creo que va a ser algo muy malo”, afirmó Trump.

En medio de temores de que Washington estuviera dándole la espalda a Ucrania, Zelenskyy dijo que Kiev vuelve a recibir alertas tempranas de sus socios sobre misiles rusos entrantes, después de ataques recientes que, según indicó, ocurrieron sin suficiente aviso por parte de los aliados.

El cambio se produjo después de que Zelenskyy hablara con sus homólogos estadounidenses, incluida una llamada telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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