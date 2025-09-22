americateve

Chocolate MC

Desde la cárcel, Chocolate MC arremete contra Tekashi 6ix9ine y su exnovia Yelena: "Esto es un plan"

Chocolate MC acusa desde la cárcel a Tekashi 6ix9ine y su exnovia Yelena de un complot en su contra, generando revuelo en la comunidad urbana. La polémica relación y conflictos previos resurgen

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Chocolate MC

El reguetonero cubano Chocolate MC volvió a generar polémica desde la cárcel tras la difusión de un video en el que su exnovia Yelena aparece junto al rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine. El artista asegura que todo forma parte de un complot en su contra, lo que ha desatado un intenso debate en la comunidad urbana.

En un audio que circula en redes sociales, el cantante comenzó agradeciendo a Dios por darle fuerzas en medio de la situación que enfrenta:

“Gracias Señor por no dejarme caer, por no hacerme quedar mal, gracias porque yo confío en tu palabra”, expresó.

Acto seguido, lanzó fuertes acusaciones contra su expareja y el rapero neoyorquino:

“Desde que caí preso dije que Yelena está con Tekashi 6ix9ine. Todo esto es un plan porque Tekashi se enfermó con hacerme ver como que el tarrúo soy yo, que el toro soy yo”.

Chocolate también cuestionó lo que calificó como una obsesión de Tekashi y Yelena por tratar de desacreditarlo públicamente:

“¿Por qué te la levanté? ¿Hice que se pintara la cara mía en toda la mano? ¿O tú la mandaste? Tanta obsesión, tanta obsesión por hacerme ver a mí como un traste, qué mente más sucia”.

En otro momento de sus declaraciones, el reguetonero apuntó directamente contra su exnovia:

“Esto es bueno que está pasando para que ustedes vean quién es la loca esa”.

Las palabras del artista, conocido como el “Rey de los Reparteros”, han tenido amplia repercusión entre sus seguidores, reavivando viejos conflictos relacionados con su relación sentimental con Yelena y los enfrentamientos mediáticos con Tekashi 6ix9ine.

El escándalo suma un nuevo capítulo a la vida del polémico reguetonero cubano, que continúa en prisión mientras su nombre sigue siendo tendencia en el ámbito urbano.

