Danny Ocean llenó Bogotá de vibra caribeña en un concierto inolvidable

El escenario se convirtió en una postal tropical: palmeras, percusiones, un sol brillante proyectado en lo alto y visuales de playas que hicieron sentir al público como si estuviera frente al mar.

La apertura estuvo a cargo de la también venezolana Elena Rose, quien apareció en escena con grandes alas de plumas blancas. Su interpretación de “Otro huevón” arrancó aplausos y sonrisas, mientras expresaba con orgullo y nostalgia: “Me siento como si estuviera en Venezuela”.

Con la energía al máximo, Danny Ocean (Daniel Alejandro Morales) dio inicio a su espectáculo con Imagínate, su colaboración con el colombiano Kapo. La puesta en escena combinó instrumentos en vivo, efectos visuales, luces y pirotecnia que elevaron la euforia de los presentes.

Screenshot 2025-09-21 at 10.43.06PM El público coreó cada tema, desde Mónaco (versión del dúo LAGOS), Volare, Amor, Epa Wei, Swing y Ay mami, hasta llegar a momentos más íntimos con Ferrari y Dime tú, donde la arena se iluminó con los celulares del público creando un cielo estrellado.

La recta final del show incluyó piezas que desataron la euforia colectiva como La idea de amarme, Binikini y una versión de Oye mi amor de Maná. El cierre perfecto llegó con Me rehúso, el tema que en 2016 lo lanzó a la fama internacional y que provocó una ovación ensordecedora.

Danny Ocean, de 33 años y con tres nominaciones al Latin Grammy, continúa recorriendo escenarios internacionales con su álbum Babylon Club, que cuenta con colaboraciones junto a El Alfa, Arcángel, Aitana, Louis BPM, Sech y Kenia OS.