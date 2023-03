Yulien Oviedo inicia demanda contra Lenier y David Calzado tras revelación de detalles sobre su intimidad 

Pero no fue todo, después de la exposición por parte de Lenier y por todos los youtubers cubanos, Oviedo ha hecho varias directas. En la primera salida en público, le expresó a David: “Yo no sabía que tú eras tan sin.. una vez más me sigue sorprendiendo la gente… Coño David Calzado, de quien menos esperaba eso era de ti, pero me demostraste una vez más que eres perro sin..”.

Con quien también arremetió fue contra Lenier, llamándolo hipócrita, e incluso declaró en un video reciente que podría demandarlo a él y a David Calzado.

En qué parará esta historia, no se sabe; lo cierto es que un comentario que circula hace muchos años ha tomado forma y los protagonistas le han puesto voz.

FUENTE: periodicocubano.com