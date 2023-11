Wisin & Yandel se despiden en un Flow Fest que se abre a más géneros musicales

El cantante mexicano Milton de la Rosa de la banda Latin Mafia durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México, el sábado 25 de noviembre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El cantante mexicano Gabito Ballesteros durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México, el sábado 25 de noviembre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La banda colombiana Piso 21 durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México, el sábado 25 de noviembre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La cantante puertorriqueña Young Miko durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México, el sábado 25 de noviembre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La cantante puertorriqueña Young Miko durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México, el sábado 25 de noviembre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La cantante puertorriqueña Young Miko durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México, el sábado 25 de noviembre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La cantante puertorriqueña Ivy Queen durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México, el sábado 25 de noviembre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La cantante puertorriqueña Ivy Queen durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México, el sábado 25 de noviembre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La cantante puertorriqueña Ivy Queen durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México, el sábado 25 de noviembre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los cantantes mexicanos Emilio, izquierda, y Milton de la Rosa de la banda Latin Mafia durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México, el sábado 25 de noviembre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El cantante mexicano Emilio de la Rosa de la banda Latin Mafia durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México, el sábado 25 de noviembre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El cantante mexicano Emilio de la Rosa de la banda Latin Mafia durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México, el sábado 25 de noviembre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved