VIDEO: Modelo de OnlyFans confiesa entre lágrimas cómo la afectó una maratónica jornada de sexo con 101 hombres

En octubre, la joven de 23 años participó en una “maratón sexual” en la que tuvo relaciones con 101 hombres distintos en un solo día, un episodio que describió como extenuante tanto a nivel físico como emocional.

Phillips confesó entre lágrimas que no recomendaría repetir una experiencia similar y compartió el impacto negativo que tuvo en su bienestar: “Por momentos disociás, no es como el sexo normal.

No me acuerdo de la mayoría”, afirmó. Además, explicó que la jornada fue agotadora, no solo desde lo físico, sino también mentalmente. “Fue un éxito, pero terminé tan cansada que comí pollo frito y dormí durante 14 horas”, agregó.

Lily Phillips Una decisión controvertida La historia de Phillips generó reacciones encontradas en los medios británicos, donde incluso se especuló con la posibilidad de que la modelo padezca hipersexualidad, un trastorno relacionado con respuestas al trauma. Durante el documental, la propia Phillips reconoció que esta no es una actividad “para una chica normal”.

Otro aspecto que generó críticas fue la falta de controles previos. La modelo admitió que no verificó los antecedentes de los participantes y que desconocía información básica sobre la transmisión de enfermedades de transmisión sexual (ETS), como el VIH. No obstante, aseguró que recientemente se realizó pruebas y confirmó no padecer ninguna ETS.

Relación con su familia Durante una entrevista en el pódcast The Reality Check, Phillips compartió cómo su familia ha manejado la noticia de su trabajo. Explicó que sus padres estaban al tanto desde el inicio y, aunque les preocupaba su seguridad, mantienen una relación cordial. “Al principio estaban tensos, pero querían que estuviera a salvo y tomara buenas decisiones”, relató.

Sin embargo, la modelo optó por no compartir los detalles de la maratón con ellos. “No tenían por qué saberlo. Me da un poco de vergüenza porque no es lo que ellos habrían querido para mí, pero no me odian ni me van a desheredar”, aseguró. Sus próximos desafíos A pesar de mostrarse visiblemente afectada por la experiencia, Lily Phillips anunció que tiene previsto realizar una nueva maratón sexual en enero, con el objetivo de alcanzar la cifra de 1000 hombres. En la misma entrevista, reveló que está entrenándose para un evento similar con 300 participantes en las próximas semanas. “Es como una pelea de boxeo, te vas preparando. Al final me va a doler todo, pero tengo la determinación para seguir hasta el final”, concluyó. El caso de Lily Phillips ha reabierto debates sobre los límites de la industria del entretenimiento para adultos y los riesgos físicos y emocionales que pueden enfrentar sus protagonistas.

