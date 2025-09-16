Una histórica presentadora de BBC sorprendió a todos al aparecer desnuda en su cuenta de Instagram (VIDEO)

Una escena privada como el momento de bañarse fue visto por una gran cantidad de personas, en esta ocasión con el consentimiento de la protagonista.

Y el motivo de la interrupción lo valió, según se ve en la alegre emoción de esta presentadora de televisión .

Es que una deseada noticia no pudo esperar, y uno de los familiares de la periodista entró al baño con la cámara prendida para informarle la novedad.

La presentadora de televisión de la BBC, Julia Bradbury , fue interrumpida desnuda en la ducha para recibir una noticia personal. En parte la primicia fue algo buscado, pero ello no impidió una intensa celebración .

Bradbury, nacida en Irlanda, se enteró de que uno de sus libros se convirtió en best seller . Ante el logro personal, la periodista británica empezó a mostrar su inmensa alegría .

Quien la grabó fue su hija Xanthe. En pocos segundos le dijo a su madre que su libro Hack Yourself Healthy -uno de los más de quince libros que lleva escritos-, es el más vendido en la lista de The Sunday Times. Así es como inmediatamente se desató la alegría de ambas.

Captura de pantalla 2025-09-16 a la(s) 5.58.43p.m.

En sus redes sociales, Julia incluso bromeó sobre la filmación en la que se la ve con una mezcla de sorpresa y felicidad. "Así es como se ve un mini momento que cambia la vida", dijo sobre las imágenes.

El deseo de la periodista: "Sigamos hackeándonos saludablemente"

Luego de la ducha, la periodista dedicó unas palabras a sus seguidores en Instagram: "¡No puedo creer que, en su semana de lanzamiento, Hack Yourself Healthy haya llegado al número uno en la lista de los más vendidos del Sunday Times! Esto es muy importante para mí y mi familia, y estoy muy agradecida".

"Muchísimas gracias a ustedes, los lectores. Es fantástico que un libro sobre salud haya llegado a tantos, y se, por todos sus mensajes, que están cambiando y recibiendo una pizca de inspiración", continuó Julia.

Finalizó el emotivo momento con una frase característica de su nuevo éxito en las librerías: "Sigamos hackeándonos saludablemente".

El libro, publicado el último 4 de septiembre, ofrece consejos para mantenerse en forma, mejorar los hábitos alimenticios, y el bienestar en general. Es que es una apasionada promotora de la salud y la actividad física. De hecho, en sus redes sociales comparte su amor por el senderismo y las actividades al aire libre.