Un individuo ha sido detenido por intento de intrusión en la propiedad de Will Smith

"El equipo de seguridad de Smith intervino durante el incidente, deteniendo al hombre antes de que pudiera llegar realmente al interior de la casa del protagonista de Hombres de Negro", se informó. Afortunadamente, Smith no se encontraba en casa en el momento del incidente, y no hubo reportes de heridos.

Desde sus inicios con el dúo DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, que le otorgó un Grammy por la canción "Parents Just Don't Understand", hasta sus logros como solista con éxitos como "Gettin' Jiggy Wit It" y su propio "Men in Black", Smith ha demostrado una notable versatilidad en su carrera, destacando tanto en la música como en el cine.