"Un asco y una vulgaridad": Otaola arremete sin piedad contra El Rancho de Destino

El presentador cubano Alexander Otaola lanzó durísimas críticas contra el reality El Rancho de Destino y sus participantes tras el escándalo protagonizado por La Diosa , Gino y Kenny.

El presentador e influencer cubano Alexander Otaola volvió a sacudir las redes sociales este lunes con un explosivo pronunciamiento contra el reality El Rancho de Destino , tras el escándalo que marcó el fin de semana y que tuvo como protagonistas a La Diosa , Gino y Kenny.

Durante su programa El Mañanero , Otaola criticó con dureza tanto el formato del espacio como la conducta de sus participantes, dejando claro que no comparte la dinámica ni el rumbo del proyecto.

Embed - Papel Encara on Instagram: "EL VIDEO COMPLETO DE LA OPINIÓN DE #otaola SOBRE #ranchodedestino TE LO DEJO EN LAS HISTORIAS #cubanos #ladiosadecuba"

“Aquí el único que de verdad tiene un rancho soy yo. Todos están en contra de La Diosa porque La Diosa estaba en primer lugar o estuvo en primer lugar, qué sé yo, y todo el mundo se le viró para entonces quitarla del primer lugar”, afirmó.

El influencer fue aún más contundente al calificar el contenido del reality y a quienes lo integran:

“Una cosa que es una asquerosidad, con un tipo que no sabe ni hablar, una cosa que es un asco, una barbaridad, una vulgaridad. Todos son peores que todos. Ninguno de ellos tiene nada que ofrecer”.

Las palabras de Otaola se viralizaron rápidamente, generando reacciones encontradas entre seguidores del programa y usuarios que respaldan sus críticas.

Defensa y aclaraciones sobre La Diosa

Otaola también se refirió a la participación de su ahijada, La Diosa, en el reality, señalando que su motivación no era competitiva, sino vivencial:

“Ella quería vivir la experiencia, quería estar un mes sin Rey. No sé, sabrá Dios. Le pagaron muy bien, que lo dudo, pero bueno, digamos que le pagaron bien”.

El escándalo que desató la polémica

Las declaraciones del presentador se produjeron poco después del violento episodio en el que La Diosa escupió a Gino durante una fuerte discusión dentro del programa. El altercado derivó en sanciones disciplinarias tanto para ella como para Gino, y posteriormente también para Kenny, quien se enfrentó a la cantante entre ofensas y escupitajos.

El incidente dividió a la audiencia, con seguidores que respaldan a la artista y otros que condenan el comportamiento mostrado en pantalla.

Audiencia dividida y debate abierto

Mientras una parte del público considera que el conflicto forma parte del espectáculo, otra lo califica de exceso y degradación del contenido, una postura que Otaola dejó clara al rechazar abiertamente el formato.

El debate continúa encendido en redes sociales, donde El Rancho de Destino sigue acumulando polémica y atención mediática.