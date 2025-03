Ultrack defiende a La Diosa tras críticas por compartir foto con su nueva novia

Embed - Ultrack on Instagram: "Diosa está es mi respuesta #diosa #amistad #amor #ultrack" View this post on Instagram A post shared by Ultrack (@ultracktv)

"Me parece injusto lo que muchas personas están comentando en mis redes sociales respecto a La Diosa. Ella es mi amiga, mi hermana. Si yo estoy feliz, tengo una nueva pareja y estoy contento, por supuesto que ella me va a apoyar, al igual que yo siempre la he apoyado a ella", afirmó el influencer.