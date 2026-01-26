Ultrack confirma que Claudia Artiles perdió el bebé que esperaban: "No se lo deseo a nadie"

El creador de contenido cubano compartió la noticia en TikTok y pidió respeto mientras su pareja atraviesa un proceso médico y emocional complejo.

El creador de contenido cubano Ultrack confirmó públicamente que su pareja, la influencer Claudia Artiles , perdió el bebé que ambos esperaban , una noticia que conmovió a miles de seguidores en redes sociales.

El anuncio fue realizado a través de un video publicado en TikTok , donde Ultrack habló con franqueza sobre el difícil momento personal que atraviesan como pareja.

“ Claudia perdió la barriga ”, expresó al inicio del mensaje. “Aunque los hombres estemos al lado y demos todo el apoyo del mundo, nadie puede imaginar lo que siente una mujer cuando pierde un embarazo, y más cuando es deseado”, dijo visiblemente afectado.

Ultrack explicó que la pérdida ocurrió hace algún tiempo , pero decidieron hacerla pública recientemente debido a que Claudia ha estado atravesando una etapa emocionalmente complicada.

Según detalló, tras los exámenes médicos, los especialistas detectaron que Claudia Artiles padece varios quistes poliquísticos , condición que requerirá tratamiento y seguimiento médico antes de intentar un nuevo embarazo.

“Ahora lo más importante es que Claudia recupere su normalidad y su salud”, subrayó.

Agradecimiento y mensaje de fortaleza

El influencer agradeció el respaldo recibido por parte de sus seguidores y aseguró que, incluso ante las críticas o malos deseos, no guarda rencor.

“Gracias por el apoyo que le dan a Claudia y el que me dan a mí. A los que no nos desean el bien, bendiciones también. Tengo que agradecerle a Dios por tenerlos a ustedes y por quitarme del camino a quienes no servían”, afirmó.

Mirada al futuro

Ultrack aseguró que ambos son jóvenes y mantienen la esperanza intacta.

“Cuando Dios quiera, tendremos nuestro bebé”, expresó, reafirmando que seguirán adelante.

También adelantó que Claudia retomará sus transmisiones en vivo el lunes, mientras él continuará creando contenido como de costumbre.

“Este es nuestro trabajo y lo hacemos con amor para ustedes”, concluyó.