Tras años de abrirse camino, la actriz Veronika Slowikowska se hace viral

La actriz y comediante canadiense Veronika Slowikowska posa para un retrato el viernes 17 de mayo de 2024 en Los Ángeles. (Foto AP/Ashley Landis)

Y aunque la actriz y comediante canadiense ha tenido una serie de afirmaciones de Hollywood que la han mantenido en marcha, incluido un papel recurrente en la serie de FX “What We Do in the Shadows”, Slowikowska abrió inadvertidamente por una especie de puerta trasera para aumentar su fama cuando comenzó a publicar regularmente parodias filmadas en las redes sociales el año pasado.

No pasó mucho tiempo para que se volviera viral, y desde entonces sus videos han llamado la atención de otros comediantes como Jack Black, así como de otras celebridades como Justin Bieber. “No tienes el sello de aprobación de la industria”, dijo durante una entrevista reciente con The Associated Press mientras reflexionaba sobre la rareza de la fama en Internet.

Pero la atención le ha abierto las puertas a la joven de 28 años, incluido un lugar en Is a Joke Festival de Netflix de este año en Los Ángeles, que hizo en medio de una gira de espectáculos de comedia en vivo.

A menudo improvisados y sin un chiste obvio, sus videos encapsulan un humor absurdo y saturado de referencias de internet de los millennials y la generación Z que seguramente deja a muchos espectadores de otras generaciones confundidos. Pero sus habilidades y formación como actriz y comediante, incluso en la escuela de improvisación The Second City en Toronto, la distinguen de muchos creadores de contenido.

“Como fui educada y actué antes, creo que la gente siempre me vio como un poco de ambos. Creo que a veces si comienzas como creadora de contenido y luego estás tratando de encontrar algo, es un poco más difícil”, reflexionó.

Aunque es la estrella indiscutible, hace sus videos con sus compañeros de piso y colaboradores Kyle Chase y Michael Rees, con quienes divide las ganancias de los anuncios o las vistas. A menudo hacen una lluvia de ideas sobre una premisa general para un sketch, y luego improvisan el diálogo una vez que la cámara está rodando.

En uno de sus primeros videos virales, el trío celebra el cumpleaños de Slowikowska. Ella les ruega a los hombres que empujen su cabeza en un pastel, pero ellos protestan, alegando que ella se enfureció cuando lo hicieron un año antes. “No pongas mi cara en el pastel y no lo filmes y no hagas que se vuelva viral”, bromea. Finalmente ceden. Ahora cubierta de glaseado, Slowikowska inmediatamente da un giro de 180 grados, mientras su risa alegre se transforma en lágrimas y sale furiosa. En otro sketch, se la encuentra acostada boca abajo en un berrinche en la entrada de un edificio. Cuando la persona detrás de la cámara le pregunta qué le pasa, ella murmura que no fue invitada a estar en el nuevo video musical de Charli XCX. “Todas las chicas más atractivas de Internet estaban en él, y parecía que me había perdido la invitación”, dice sobre el video musical de “360″ que se lanzó en mayo, que cuenta con estrellas como Julia Fox, Rachel Sennott y Chloë Sevigny. “Cometimos un (grosería) error”, comentó el director del video musical, Aidan Zamiri, en Instagram. “A lo grande”, respondió Charli XCX. Una característica de la comedia de Slowikoska que fue un descubrimiento importante para ella es la voluntad de verse fea cuando está en el personaje, algo con lo que luchó en sus primeros días de improvisación. “Me ponía Lululemon y trataba de decir: ‘Mira, sigo siendo linda’”, recordó, y dijo que se produjo un cambio en los últimos años. “Realmente no pienso en cómo me veo cuando estoy haciendo un video, en el escenario, frente a una cámara cuando estoy filmando algo. No creo que haya espacio para eso cuando estás realmente en el momento”. Esa voluntad es evidente en sus videos, como cuando convirtió su cara hinchada y magullada después de una cirugía de injerto de encía en un video sobre el descubrimiento de un “truco de relleno de labios”. Aunque en última instancia quiere seguir actuando y eventualmente haciendo cine y televisión, reconoce la creciente popularidad de consumir entretenimiento en línea. “Mucha gente dice: ‘El formato corto es el futuro’ y espero que no lo sea. Es una herramienta increíble y crea comunidad y es un gran ecualizador, donde de repente ahora en blanco conoce a esta chica polaca de Canadá”, dijo. “Pero creo que tener un grupo de personas trabajando en algo durante años, como un guion o un programa de televisión, siempre va a ser más satisfactorio”. Antes de la fama en Internet, Slowikowska había conseguido un papel principal en la serie de ciencia ficción adolescente de Amazon Prime Video y Hulu “Davey & Jonesie’s Locker”, que se estrenó en marzo. También consiguió un papel en la película de Amazon Freevee “EXmas”, protagonizada por Leighton Meester. Slowikowska se movió entre Los Ángeles y Toronto durante algunos años, antes de mudarse a Nueva York el año pasado, con la esperanza de beneficiarse de la escena de comedia de la ciudad. Sin embargo, en la época en que se mudó, comenzó la huelga de actores de Hollywood. Sin audiciones, centró su atención y energía en hacer videos. Ahora, con unos 500.000 seguidores en sus cuentas de Instagram y TikTok, Slowikowska sigue publicando videos regularmente y navegando por la mejor manera de aprovechar su experiencia e influencia del momento. “Quiero hacer mis propias cosas. Quiero hacer mis propias películas y series de televisión, y he estado trabajando en esos guiones”, dijo. “Y ahora, con esta oportunidad, ya sabes, la gente está mirando”. FUENTE: Associated Press